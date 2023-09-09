基泰出包毀民宅整棟拆　蔣萬安宣布：用公辦都更、從最優容積

▲台北市長蔣萬安9日視察大直街建商工安意外現場。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

基泰建設位於台北市大直的工地，因施工作業出包發生坍陷、導致鄰近一棟民宅傾斜下陷，截至9日傍晚已有464人預防性撤離。針對居住在下陷建物的25戶居民，未來要面臨房屋重建問題，市長蔣萬安9日傍晚第5度前往現場視察，並宣布將請都發局研議用公辦都更的方式，而且從最優容積、最快程序、住戶意願納入整體考量，「我們希望用最快速度、用公權力的方式，來協助相關住戶重建家園」。

針對目前的修繕進度，蔣萬安說，相關管線的修復與安裝都在掌握中，大家關心是住戶什麼時候能回家，目前包含水電瓦斯都陸續接上。關於94巷1弄雙數號的受災戶，也就是傾斜建物旁邊這排，蔣萬安說，目前持續監測，「預計最快明天、星期一左右可以讓相關住戶來回家」。

蔣萬安說，市府也對住戶進行意願調查，目前大部分民眾是願意回來，有少部分民眾仍有疑慮，可能不願意回來居住，針對這些人都會安排後續的安置與住宿。而根據中山區長的報告，雙數號的住民，安置戶43戶、101人，有63人有意願回來；38人沒意願，主要是希望能有結構安全的證明。

另外，關於傾斜下陷建物住戶，蔣萬安說，今天特別請消防局搜救隊先遣部隊，總共4車10人，實地勘查進入的路徑以及風險，「初步評估，還是有一定的危險性，所以暫時還不能讓這一棟的住戶來拿取東西」；蔣強調，會持續監測、也會跟結構技師公會研究，透過加固的方式儘速讓民眾入內拿取相關物品。

蔣萬安指出，透過跨局處的努力，昨天已經將基泰大直事故資訊專區正式上線，會請各局處彙整最新即時的訊息上網公告，讓不管是住戶還是關心此事件的朋友，可以即時掌握相關處理的進度以及安置狀況，甚至後續重建的工作，「就像我們前幾天所強調，把握任何一個機會，我們都會及時向外界清楚說明我們處理還有搶救工作的進度」。

此外蔣萬安也表示，台北市稅捐處針對毀損房屋面積佔整棟面積超過5成、必須要修復才能使用的住戶，提供免徵房屋稅；針對毀損面積到3成不到5成的住戶，房屋稅減半。至於購買預售屋的住戶，有希望能夠解約或是有後續消費的法律諮詢，法務局也已經請消保官成立專責窗口，提供相關協助。

而外界最關注的傾斜棟重建問題，蔣萬安說，已經請都發局研議用公辦都更的方式，而且從最優容積、最快程序、住戶意願納入整體考量，「我們希望用最快速度、公權力的方式，來協助相關住戶重建家園」。