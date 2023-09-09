負責人持續神隱！基泰工地出包灌漿作業將完成　蔣萬安重申嚴查重罰

▲基泰大直街工安意外，鄰棟民宅地基下陷。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

基泰建設位於台北市大直的工地，因施工作業出包發生坍陷、導致鄰近民宅傾斜，截至9日傍晚已有464人預防性撤離無家可歸。台北市長蔣萬安9日傍晚第5度來到事發現場視察，他表示，預計今天晚上應該就可以完成灌漿作業。針對基泰建設高層持續神隱，蔣說，市政府有辦法、工具，要求基泰出來面對問題，「態度非常清楚，就是嚴查、重罰」。據了解，市府持續與基泰建設聯繫，但到了晚間仍無音訊與回應。

蔣萬安說，「我們有辦法也有相關的方式，甚至工具，來要求基泰出面面對問題，這部分有任何進度會跟大家報告」；蔣強調，基泰建設在這次事情上，一定要負起所有責任，「這是他們面對問題跟各項質疑最好的方式，也沒有別條路。我們態度非常清楚，就是嚴查、重罰」。

而下午進行傾斜棟勘查，蔣萬安說，當時經過評估，的確是有相當急迫的需求，也在專業的消防人員陪同下，短時間讓他回去拿取相關重要物品。記者追問，裡面狀況如何？蔣說，搜救隊整體評估，裡面還是存在相當的危險性，依舊暫時沒有辦法讓住戶拿取相關物品。

蔣萬安表示，昨天跟所有住戶溝通，也請了義務律師分組召集住戶討論，「這個時候我們希望基泰最重要的事情，就是負起所有的責任，包括最重要，給予相關住戶的安置與照顧，這才是當務之急」。