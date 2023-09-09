新竹縣工務處長等4人全收押！「藏錢筆記本」曝⋯地點多到搜不完

▲江姓公務員等4人均遭聲請羈押禁見。
圖、文／CTWANT
竹北豐采520建案周邊道路今年4月27日出現「天坑」，吞噬了一輛特斯拉，震驚全國。檢調之後發動搜索，在新竹縣政府工務處長江良淵住處搜出藏錢筆記，於排水孔、衣櫃等多處搜出超過千萬現金。目前江良淵、黃姓公務員以及劉姓、盧姓廠商等4人，均遭羈押禁見。
綜合媒體報導，據悉，江良淵的藏錢筆記詳細記載了現金藏匿地點，且地點非常多，包括排水管、天花板、抽屜、老家衣櫃等，總金額超過千萬。
新竹地檢署指出，本署肅貪專責檢察官團隊指揮法務部調查局新竹縣調查站偵辦江姓、黃姓公務員涉嫌違反貪污治罪條例等案件，於7日持法院核發的搜索票，針對江良淵、黃姓公務員住處、辦公處所執行搜索，並同步傳喚劉姓、盧姓廠商到案說明。
新竹地檢署表示，經專案檢察官團隊漏夜訊問後，認江良淵、黃姓公務員、劉姓、盧姓廠商違反貪污治罪條例等罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞，於8日凌晨2時45分許，均向台灣新竹地方法院聲請羈押禁見獲准。
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