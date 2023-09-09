新竹縣工務處長等4人全收押！「藏錢筆記本」曝⋯地點多到搜不完

好心疼！中國江西上饒一名7歲男童，是一名愛滋寶寶，父親在他1、2歲時因病過世，不久母親也離家出走，下落不明，家人推測可能也已經發病。大1歲哥哥不是愛滋寶寶，被其他親人收養，只剩他和85歲奶奶相依為命，但奶奶今年端午節也離世，剩下他一個，成了孤兒。