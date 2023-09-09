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每天河邊「鋼筋磨針」不放棄！　他磨了2268天：會持續下去

每天河邊「鋼筋磨針」不放棄　他堅持2268天：會持續下去

▲一名男子堅持每天到河邊磨鋼筋，將數個石頭磨出大坑。（圖／翻攝自抖音／李不白）

圖文／CTWANT

鐵杵真能磨成繡花針？陝西一名短影片創作者想將鋼筋磨成針，於是每天堅持到河邊打卡，已經堅持了2268天，石頭上更被刮出了很深的坑。據悉，那根鋼筋還是大陸90%土木建築會使用到的HRB400螺紋鋼，地震都很難震斷，而他卻已將頂端逐漸磨尖，讓許多網友驚嘆連連。

根據陸媒《西部決策》、《天氣網》的報導，該男子在抖音經營著名為「李不白」的帳號，截至9日為止，他已經堅持磨鋼筋2268天，也等於超過了6年。李不白自稱姓田，今年33歲，是陜西西安人，從事著送貨服務行業，從2018年左右就開始磨針。

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李不白表示，起初自己是為了以簡單粗暴的解壓，而發出的每一個短片都能收到有趣的留言，看著網民們發來的文字，也讓他忘卻了生活中的煩惱與壓力，每天磨針也能鍛鍊到身體，「一件能讓你快樂的事情為什麼不幹呢，所以就一直磨著」。

不過，李不白也提到，原先一直在磨的那根鋼筋突然弄丟卻又找不到，現在都是磨新的，並且已經慢慢地將前端的螺紋磨平，更直言道「我相信皇天不負苦心人，我會一直堅持下去，傳播正能量，給更多人帶來快樂。」

對此，有不少網友大讚，「2018年就看過他直播，真的很有毅力」、「這毅力堪比夸父追日」；而也有內行人跳出來介紹這支鋼筋的來歷，表示「這個地震都震不斷」、「放在宋代就是屠龍刀倚天劍的爸爸」。

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