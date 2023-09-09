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7歲愛滋男童「父亡母失蹤」成孤兒　他吐最大願望：好想去上學

7歲愛滋男童「父亡母失蹤」成孤兒　他吐最大願望：到學校上課

▲7歲男童因為母子垂直感染，出生後就有愛滋病。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

好心疼！中國江西上饒一名7歲男童，是一名愛滋寶寶，父親在他1、2歲時因病過世，不久母親也離家出走，下落不明，家人推測可能也已經發病。大1歲哥哥不是愛滋寶寶，被其他親人收養，只剩他和85歲奶奶相依為命，但奶奶今年端午節也離世，剩下他一個，成了孤兒。

據《澎湃新聞》報導，男童去年9月正式念小學，但是只能在家透過遠距教學，因為其他學生家長不同意他到學校讀書，村裡也沒有人肯和他玩，雖然多數家長都知道愛滋病毒的傳染途徑，但還是擔心孩子們玩耍，常常碰撞流血，不願讓自己的小孩有一絲風險。

男童坦承非常想到學校上課，作夢都想，去醫院檢查時，還告訴醫生自己血液裡有病，要醫生治好他，這樣就可以去上學了。讓人擔憂的是，和同齡孩子相比，他的身體、智力發育較為遲緩，公益機構的志願者擔心，隨著慢慢長大，不正常的家庭、教育、社交環境缺乏，會嚴重影響他的身心，相關部門正在研究最佳方案。

7歲愛滋男童「父亡母失蹤」成孤兒　他吐最大願望：到學校上課

▲男童現在和大伯一起住。（圖／翻攝自微博）

消息曝光後，掀起一番討論，網友紛紛感嘆：「孩子真可憐，他什麼都沒有做錯，要來這世上受這樣的苦」、「雖然是很可憐，但是理解學校做法，其他家長肯定有很多不同意的」、「不期待多完美的方案，只希望孩子以後的生活教育條件能有個保障」、「都是他父母害了他這一生，不該啊」。

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