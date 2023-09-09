台11線牛山段區間測速+移動測速　啟用首週無事故

▲▼花蓮台11線水璉南溪橋至牛山呼庭公車站路段之區間測速啟用一週未發生交通事故，成效顯著。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣台11線水璉南溪橋至牛山呼庭公車站（北向台11線26.5K至24.1K、南向台11線24.1K至26.6K）區間測速科技執法設備已在9月1日零時起正式啟用執法，統計9月1日至9月7日該區段未發生交通事故，成效顯著！

區間測速建置前花蓮縣警察局多次在媒體及社群網站宣導，交通警察隊及轄區吉安分局也派員至社區治安座談會、機關、學校等單位加強宣導民眾行駛經該蜿蜒路段應減速慢行及勿競速危險駕駛，以維行車安全，以符合該局「為防制交通事故、減少車禍傷亡人數及導正駕駛人用路觀念」之設置理念！

警察局表示，樂見民眾都能確實遵循路段速限規定，但因該區間約有2公里的長度，為避免有違規人因規避區間測速執法方式，而有超速後在終點前停車情形，吉安分局也將視情況機動派員以移動式測速照相偵測現點速率(Spot Speed)方式取締超速違規，以為周全，保障用路人安全。

局長呂世明提醒鄉親，警察局除了在台11線26.5K至24.1K（北向）、24.1K至26.6K（南向）有設置區間測速科技執法設備外，另在台11線23.4K、43.95K以及支線台11丙線4.4K及14.2K也設有固定式雷達數位測速照相設備。

有關測速照相地點請詳閱該局網站公告資訊（連結網址：https://www.hlpb.gov.tw/contents/80?node=49）。