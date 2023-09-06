出軌車廂2年後搜出大量遺骸遺物！行政院今開檢討會　家屬拋2提問

▲檢調日前前往七堵機務段搜索台鐵太魯閣號第1至第6節車廂。（資料圖／記者郭世賢攝）

記者李姿慧／台北報導

太魯閣號出軌車廂2年後尋獲大量遺骸和遺物，行政院今(6日)邀相關單位開檢討會議，罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」今拋2提問，包括檢方是否對事故車廂通盤清點並與台鐵點交，是否有紀錄，另運安會說調查怎可能去看遺骸，但運安會曾做車廂位置生還分析，資料是如何取得，盼能給家屬一個答覆。

罹難者家屬委任律師陳孟秀表示，據悉行政院今天將邀相關單位召開會議檢討，他們肯定行政院迅速召開會議，但罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」拋出兩個提問，盼一起尋求真相！家屬最大的希望是，藉由這次的憾事，行政院及各個機關，能做出檢討及改善的方法，別讓家屬再次收到傷害。

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陳孟秀表示，第一個問題要問花蓮地檢署、鐵路警察局與台鐵，根據花蓮地檢署表示，當時是於4月9日(事故發生後1周)因蒐證完成，即將事故列車發還給台鐵進行保管。請問發還之前，花蓮地檢署當時究竟有無對事故車廂進行通盤清點？是指揮何單位主責進行？該單位有無進行點交與會報？相關的紀錄又在哪裡？家屬要求閱覽這些資料。

▲太魯閣號第7和第8節出軌車廂搜出大量罹難者遺骸。（資料圖／記者沈繼昌攝）

罹難者家屬另向運安會發出第二個提問，陳孟秀說，運安會主委林信得曾對媒體表示：「運安會去蒐證可能造成事故和安全問題的東西，運安會的人怎麼可能去看它的遺骸，當時有權責單位會去執行這部分。」那請問主委是否看過運安會2022年5月10日公布的調查報告，你知道報告寫什麼嗎？

陳孟秀說，報告中提及罹難者傷勢、所在車廂位置分布進行分析，並進到各車廂對車門、座椅等內部構造進行調查，另指出與風險有關調查，在生還因素上具體指出站票及座票風險及車廂間通道、玄關處風險。運安會這些報告相關數據是怎麼取得的？是運安會調查取得的嗎？還是運安會都拿別單位的資料來做成調查報告呢？

陳孟秀說，家屬願意等行政院開會議後，由行政院或花蓮地檢署、鐵路警察局或運安會給家屬一個答覆。