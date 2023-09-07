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快訊／太魯閣車廂搜出遺骸　局長鞠躬10秒致歉！將邀家屬最後清車

記者李宜秦／台北報導

交通部8月邀請日本學者專家訪台勘查「太魯閣出軌」意外的事故車廂，不料，竟在車廂中找到死者的頭蓋骨碎片，後續又找出多片遺骸及罹難者隨身物品。交通部台鐵局今日下午臨時召開記者會，局長杜微表示，鄭重向社會大眾及家屬致歉，後續將對家屬進行一對一的關懷致歉。

▲▼台鐵局向太魯閣事故罹難者家屬致歉。（圖／記者李宜秦攝）

▲台鐵局向太魯閣事故罹難者家屬致歉。（圖／記者李宜秦攝）

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台鐵局今日16:30召開記者會，由台鐵局長杜微、主秘陳裕謀、運務處副處長梁育裕出席。杜微表示，台鐵局鄭重地向社會大眾及罹難者家屬致歉，由於當時只有想到保存事故車輛，而忽略更重要的事，沒有清理事故車，導致本次爭議發生，之後將會對家屬進行一對一的致歉及關懷，並由同仁主管當面向家屬致意。

▲▼台鐵局向太魯閣事故罹難者家屬致歉。（圖／記者李宜秦攝）

▲台鐵局長杜微主持記者會並鞠躬致歉。（圖／記者李宜秦攝）

另外台鐵局已完成168件遺物的造冊編號，並上網公告，台鐵局會主動協助家屬指認。

杜微表示，等到檢調完成清理後，會將車輛交還台鐵，台鐵領收後會邀集相關單位以及家屬做最後一次的清理，最後才會進行車輛的保存，上述行動都會立即啟動執行。

杜微強調，沒有被迫召開記者會，台鐵局很誠心地向家屬表示歉意。

▼台鐵再公告太魯閣車廂168件遺物。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵再公告太魯閣車廂150件遺物。（圖／台鐵提供）

▼台鐵再公告太魯閣車廂168件遺物。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵再公告太魯閣車廂150件遺物。（圖／台鐵提供）

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