　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃到飽「吃一點就飽」竟有原因！位置安排暗藏大秘密

▲▼自助吧，甜點，吃到飽。（圖／pixabay）

▲吃到飽一吃就飽其實有原因，座位安排有大秘密。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

網搜小組／柯振中報導

台灣有許多Buffet餐廳，能夠讓顧客自由選用喜愛的食物，但也常常出現吃沒多少，卻已經吃不下的情況。對此，就有離職的服務員透露，會發生這種狀況其實是經過設計的，光是動線的安排就大有學問。

雖然自助餐廳有許多海鮮、高檔肉類等食材，不過通常這些都要另外加工、現點現做，需要消耗一定的時間，而顧客們點餐以後，為了消磨等候的時間，會拿其他直接取用的熟食來吃，這樣一來就降低了吃高檔食材的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，用餐座位的安排也相當有學問，通常顧客所在的位置，距離炸物、油膩的熟食較近，因此選用餐點時多少都會拿一點，而這些食物只要吃一些，就會提供相當的飽足感，且因為重油重鹹，吃完以後不知不覺就會將飲料喝掉，也很難再多吃其他食物。

至於飲料區的安排，則是會離顧客的座位區較遠，這樣一來為了節省來回走路的時間，不少人會一次裝一杯以上，加上吃到飽餐廳大多提供碳酸飲料，只要多喝個幾杯，很快就覺得肚子飽脹、有點吃不下。

而甜點類的蛋糕、冰淇淋及水果等食物，通常會被切得較小份，顧客選擇時會想要多樣化品嘗，很容易一不小心就多拿，加上高油、高糖的成分，很容易就產生飽足感，讓人再也吃不下。

 
ET快訊
美國男籃世界盃震撼首敗！　立陶宛撂倒NBA群星
64歲胡瓜颱風天大秀肌肉！　「1整排藍勾勾」暴動：已跪
睽違5年颱風假！上千市民湧盧秀燕FB告白
最美店員「微笑點餐」爆紅！　本尊神到了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃到飽「吃一點就飽」竟有原因！位置安排暗藏大秘密

中央山脈拆不了！海葵慢爬「甩豪雨」夜響國家警報　強風雨熱區曝

台南公車司機「狂罵2寶媽」！身障女勸和也遭惡整　市府要查了

逛IKEA迷路「會被做成肉丸」！店內恐怖公告嚇壞1.7萬人

日本街道沒有垃圾桶　內行人揭城市秘辛「和國民水準無關」

紙吸管暗藏傷身化學物質　專家提醒：會在人體內殘存多年

3生肖橫財爆發　屬狗「有貴人相助」事業上機會佳

女童逛夜市「踩到15cm坑洞」　小腿秒刮下3血痕！

Live／海葵「2度折角彎」龜速向西爬　紫爆超大豪雨灌台灣

海葵暴風圈籠罩！11處公路路段預警性封閉

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

海葵颱風3日凌晨觸陸　「降雨熱區」防超豪大雨

海葵挾10級狂風豪雨！綠島民宿「飛走了」　前後對比照曝光

鋼鐵傘兵秦良丰成功站起　父母欣慰喊：很感動！

超辣！陳芳語「木蘭飛彈」有夠兇　台上親吻辣模MATCHA引暴動！

吃到飽「吃一點就飽」竟有原因！位置安排暗藏大秘密

中央山脈拆不了！海葵慢爬「甩豪雨」夜響國家警報　強風雨熱區曝

台南公車司機「狂罵2寶媽」！身障女勸和也遭惡整　市府要查了

逛IKEA迷路「會被做成肉丸」！店內恐怖公告嚇壞1.7萬人

日本街道沒有垃圾桶　內行人揭城市秘辛「和國民水準無關」

紙吸管暗藏傷身化學物質　專家提醒：會在人體內殘存多年

3生肖橫財爆發　屬狗「有貴人相助」事業上機會佳

女童逛夜市「踩到15cm坑洞」　小腿秒刮下3血痕！

Live／海葵「2度折角彎」龜速向西爬　紫爆超大豪雨灌台灣

海葵暴風圈籠罩！11處公路路段預警性封閉

根本天使！前同事「電腦暗藏文件」　打開竟是超強外賣評分表

吃到飽「吃一點就飽」竟有原因！位置安排暗藏大秘密

海葵出海15縣市周一颱風假　SOGO高雄店公告9／4「再休館一天」

拜登10日訪河內　路透：美越關係升級恐激怒北京

中央山脈拆不了！海葵慢爬「甩豪雨」夜響國家警報　強風雨熱區曝

盧秀燕放颱風假狂吸2.5萬讚　苗栗人跨區留言：可說服東錦大哥嗎

台南公車司機「狂罵2寶媽」！身障女勸和也遭惡整　市府要查了

逛IKEA迷路「會被做成肉丸」！店內恐怖公告嚇壞1.7萬人

日本街道沒有垃圾桶　內行人揭城市秘辛「和國民水準無關」

中颱「海葵」侵台　麗寶樂園宣布今天暫停營業一天

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

生活熱門新聞

海葵2度折角彎向西爬　紫爆超大豪雨

海葵慢爬甩豪雨　強風雨熱區曝

海葵出海　全台14縣市放颱風假一覽

國中畢旅「3天2夜＄5220」！教局回應

台鐵最新運行計畫！西部、南迴明天8時後全面復駛　集集線續停駛

海葵再整合變慢！高雄戒備大雷雨

海葵90°轉彎高雄出海　南台最強風雨

50嵐隱藏版特調公開！前員工跪求別再點

最美店員點餐畫面爆紅！身分被神出

海葵襲台　廂型車後輪離地要飛了

逛IKEA迷路會被做成肉丸！公告嚇壞1.7萬人

公車司機嗆2寶媽　市府要查了

日本街道沒有垃圾桶　內行人揭密

明天停班課？盧秀燕：以中央標準為依據

更多熱門

相關新聞

新竹自助餐「5菜+9塊無骨雞丁」100元有找

新竹自助餐「5菜+9塊無骨雞丁」100元有找

台灣隨處可見便當店、自助餐店，是外食族正餐首選，能挑喜歡菜色與拿捏份量，簡單又方便，一名新竹網友表示，到自助餐點了5樣菜，分別有3樣青菜、炒蛋以及豆干，主菜選無骨雞丁，滿滿一份便當只要90元，餐點照片曝光，大批網友驚呼「超佛，蔬菜量有兩個拳頭非常可以」，還有在地人透露店家名稱。

逾90%孩童「每周喝一次」含糖飲料！醫示警3危害　

逾90%孩童「每周喝一次」含糖飲料！醫示警3危害　

妹子訂外送「常拿到免費1物」！外送員點頭解答

妹子訂外送「常拿到免費1物」！外送員點頭解答

新竹「5菜1湯550元」！苦主曝菜色掀論戰

新竹「5菜1湯550元」！苦主曝菜色掀論戰

40家蛋黃酥評比！「不二坊第2」第1免排隊

40家蛋黃酥評比！「不二坊第2」第1免排隊

關鍵字：

吃到飽自助餐甜點飲料座位

讀者迴響

熱門新聞

海葵2度折角彎向西爬　紫爆超大豪雨

海葵慢爬甩豪雨　強風雨熱區曝

市民湧盧秀燕臉書告白KTV訂位達9成

台中放颱風假！盧秀燕曝原因被讚爆

海葵出海　全台14縣市放颱風假一覽

國中畢旅「3天2夜＄5220」！教局回應

不敵立陶宛　美國男籃世界盃震撼首敗

台鐵最新運行計畫！西部、南迴明天8時後全面復駛　集集線續停駛

即／狂風咻咻叫！高雄楠梓4827戶停電

鳥松路樹倒　夢時代旁淹慘了

海葵再整合變慢！高雄戒備大雷雨

海葵90°轉彎高雄出海　南台最強風雨

瑤瑤去沖繩穿超辣！

旗山美濃大停電！3萬6千戶摸黑熱爆

屏東狂風暴雨！垃圾桶「街上散步」

更多

最夯影音

更多
非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命
海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面