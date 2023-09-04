吃到飽「吃一點就飽」竟有原因！位置安排暗藏大秘密

▲吃到飽一吃就飽其實有原因，座位安排有大秘密。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



網搜小組／柯振中報導

台灣有許多Buffet餐廳，能夠讓顧客自由選用喜愛的食物，但也常常出現吃沒多少，卻已經吃不下的情況。對此，就有離職的服務員透露，會發生這種狀況其實是經過設計的，光是動線的安排就大有學問。

雖然自助餐廳有許多海鮮、高檔肉類等食材，不過通常這些都要另外加工、現點現做，需要消耗一定的時間，而顧客們點餐以後，為了消磨等候的時間，會拿其他直接取用的熟食來吃，這樣一來就降低了吃高檔食材的機率。

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此外，用餐座位的安排也相當有學問，通常顧客所在的位置，距離炸物、油膩的熟食較近，因此選用餐點時多少都會拿一點，而這些食物只要吃一些，就會提供相當的飽足感，且因為重油重鹹，吃完以後不知不覺就會將飲料喝掉，也很難再多吃其他食物。

至於飲料區的安排，則是會離顧客的座位區較遠，這樣一來為了節省來回走路的時間，不少人會一次裝一杯以上，加上吃到飽餐廳大多提供碳酸飲料，只要多喝個幾杯，很快就覺得肚子飽脹、有點吃不下。

而甜點類的蛋糕、冰淇淋及水果等食物，通常會被切得較小份，顧客選擇時會想要多樣化品嘗，很容易一不小心就多拿，加上高油、高糖的成分，很容易就產生飽足感，讓人再也吃不下。