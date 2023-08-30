隱藏好康！妹子訂外送「常拿到免費1物」　外送員點頭解答

▲原PO訂外送，發現都有免費飲料。（示意圖／非新聞當事人／記者周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

外送訂餐有隱藏小確幸？一名妹子困惑直呼，常常拿到餐點時，總是會多一杯飲品，「我很確定沒有點飲料欸」，於是好奇問大家也曾遇過嗎？文章引發討論，有人羨慕回應「幾乎每天叫外送沒收過飲料」、「沒收過+1」；也實際釣出外送員解答，「通常是這店家請外送員喝的，我也常轉給客人喝！」

一名女網友在Dcard表示，好幾次叫外送，餐點都會多附飲料，一開始以為是送錯，後來發現是外送員給的，「之前叫麥味登收到一罐特上紅茶，今天點義大利麵收到一杯綠茶」，而原PO非常確定沒有點飲品。

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「為什麼外送員會請飲料啊？」原PO左思右想一番，猜測唯一可能原因，就是店家要請外送員，結果外送員不想喝，所以乾脆給客人享用嗎？

底下網友熱議，「以前外送員打翻我的飲料，會換麥香紅茶給我」、「幾乎每天叫外送沒收過飲料」、「沒收過是怎樣...長太醜？」「沒收過+1」。

留言串也釣出外送員解惑，「通常是這店家請外送員喝的，我也常轉給客人喝，然後說是店家請您喝的，幫店家留個好印象給客人」、「你說對了！外送常常會收到店家，更多是其他客人請的飲料，如果不好意思拒絕，就會轉送給其他客人」、「我做過外送，有一些飲料店會覺得大熱天還要工作的外送員真的很辛苦，會用一些飲料來支持他之類的，外送員會覺得不好意思就送你了」。