86.4%支持楊文科推「智慧交控」　新竹36路口2024年底啟用

圖、文／新竹縣政府提供



剛獲「智慧治理」獎肯定的新竹縣再傳捷報！「大新竹通勤路廊(國道1號新竹路段)智慧交控計畫」已經獲得交通部核定補助3400萬，預計在新竹縣、新竹市和新竹科學園區各12個路口建置智慧科技，初估於113年底完成啟用，除了中央補助款，縣、市、園也將分別自籌300萬元為這項計畫添柴火，盼藉跨域規劃、特別是首度納入科學園區後，交通壅塞情形會改善。



對此，新竹縣長楊文科表示，大新竹通勤路廊(國道1號新竹路段)智慧交控計畫源於「新竹縣市整合溝通平台」所建立的共識，並由新竹縣主辦，未來將針對國1新竹路段包含竹北、公道五、光復路、新安路、園區二路等交流道周邊道路，建置跨域智慧交通系統。



根據媒體發布的最新民調顯示，有86.4%新竹縣民對於楊文科與縣府團隊所推動的「智慧交控」政策表示相當認同。新竹縣政府交通旅遊處也表示，縣府110-111年獲交通部補助辦理「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫」，針對竹北交流道周邊共23處號誌路口執行智慧號控，透過收集即時車流數據回傳交控中心，再經動態智慧交控，將上下游紅綠燈連動運作，讓車輛依序上匝道，111年11月施行後，平面道路往交流道平均減少18%旅行時間，車流疏解效率也獲明顯改善。本次將延續先前經驗，未來竹北市將再增加12個路口納入智慧號控，塞車窘境應可望減緩。



新竹縣政府交通旅遊處說明，智慧交控計畫預計透過eTag、車流偵測器等收集車流數據，取得整體路網車流分布及壅塞等交通資訊，再經過動態分析及計算，作為路網智慧交通號誌秒數控制參考依據。另外，智慧交控計畫所收集車流數據，可換算行車時間，將資訊透過廣播或道路資訊可變標誌提供駕駛人，協助導引車流避開壅塞路段進行分流，改善過度集中所造成壅塞問題。

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