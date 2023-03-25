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東非狒狒仍逃跑中！林務局提醒「4不」：勿尖叫微笑、快打1999

▲▼林務局提醒遇到狒狒不要微笑、尖叫或逃跑。（圖／林務局提供）

▲林務局提醒遇到狒狒記住「四不」原則，包括不要微笑、尖叫或轉身逃跑。（圖／林務局提供）

記者許敏溶／台北報導

一隻逃脫東非狒狒出沒桃園市，成為全台關注焦點，但至今天仍未抓獲，農委會林務局今（25日）表示，目前仍在捕抓中，還無法確定從哪來，也提醒民眾若發現狒狒，要謹記四不原則，包括不要眼神對視、不要露齒微笑、不要尖叫、不要轉過身奔跑，若手中有食物要放下並緩慢離去，並立即打1999通報當地縣市政府。

逃脫東非狒狒日前在桃園市平鎮、楊梅與新屋地區出沒，桃園市農業局昨成立「桃園市抓狒戰情室」，結合相關單位全力投入搜捕行列，夜間則持續啟動高解析度熱成像儀器搜尋，進行24小時全面搜捕，希望在最短時間內尋獲並緝捕脫逃狒狒。

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林務局保育組科長鄭伊娟指出，截至今天上午為止，仍未捕獲逃跑的東非狒狒，所以依舊無法確定這隻東非狒狒從哪來，她也再次提醒民眾，若遇到或發現狒狒，要謹記「四不」原則，包括不要眼神對視、不要露齒微笑、不要尖叫、不要轉過身奔跑，因為露齒對狒狒來說是威嚇，若手中有食物要放下並緩慢離去，並立即打1999通報當地縣市政府，家長們也務必注意小朋友的安全。

▲▼新竹縣政府23日下午會同林務局人員至六福村園區查察狒狒飼養狀況。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣政府日前會同林務局人員，前往六福村園區查察狒狒飼養狀況。（圖／新竹縣政府提供）

外界質疑東非狒狒從六福村逃跑，前天更清查出六福村登記有案的東非狒狒為155隻，和實際156隻數量有落差，鄭伊娟表示，六福村多出來一隻狒狒寶寶還沒通報，園方要在規定時間內完成通報，否則新竹縣府可依照野保法開罰1萬到5萬，但權責單位仍在新竹縣政府。

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