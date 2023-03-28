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「關鍵9步」走向悲劇！鍵盤柯南推理曝：少1點狒狒可能不會死

▲▼ 狒狒打到了。（圖／記者陳以昇攝）

▲狒狒圍捕過程中枉死槍下。（圖／記者陳以昇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

歷經16天圍捕，東非狒狒昨（27）日原本終於被抓起來，沒想到圍捕過程中枉死槍下，讓趣聞瞬間變悲劇。事後，開槍獵人稱是受新竹縣政府農業處委託、六福村授權開槍，但新竹縣政府否認，真相讓外界霧裡看花。就有鍵盤柯南假設「每個人都沒有說謊」，推理出事件發展，引發議論。

有網友在PTT的Gossiping回文，「假設每個人都沒有說謊，那推測整個故事應該是這樣吧……」接著列出12個關鍵點：

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1、圍捕接近新竹，所以桃園通知新竹準備，有可能要接手。
2、新竹農業處找幾個志願者，告知現狀地點、詢問意願、有沒有麻醉槍。
3、當事獵人回答無麻醉槍，於是農業處請獵人先待機，有需要再請他幫忙。
4、因獵人就在現場附近，可能裝備也在身上，於是自行前往現場看狀況。
5、獵人到現場，圍捕正好到民宅附近，獵人怕狒狒傷人，問現場人員要不要開槍。
6、現場人員不知道有獵人帶獵槍來，以為是帶麻醉槍的圍捕人員，於是同意開槍。
7、獵人開槍射中狒狒，狒狒逃進民宅。
8、麻醉槍手追進民宅，不知道狒狒中獵槍，補一發麻醉槍。
9、狒狒不動，整團人以為狒狒被麻醉，忙那麼久終於完工，歡天喜地拍照慶功。
10、等到準備運送時才發現狀況不對，狒狒不只中麻醉槍還中了獵槍。
11、緊急請現場六福村獸醫帶回治療。
12、狒狒身亡。

他認為少了1～9的任何一點，狒狒可能不會死，「整件事……嗯……只能說真衰小，真的不知道要說啥。」至於有人問，「槍聲那麼大聲，怎麼可能不知道？」他看了獵人背槍的照片後便說，「看起來有裝消音器。」

還有人疑惑，「麻醉槍、獵槍差那麼多，怎麼可能分不出來？」他則指出，板上就有人拿著「麻醉槍合照」說是跟獵人的合照，外加也有人以為獵人背的是麻醉槍，顯見確實不少人分不出來。還有人問，「如果不知道，影片怎麼會問『還活著嗎？』」，鍵盤柯南就推測，「問的可能是民眾，或者就是獵人本人。麻醉槍手回答的是『不動了』，而不是『死了』。」

▲▼槍殺狒狒林姓獵人到案說明。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲槍殺狒狒的林姓獵人到案說明。（圖／記者陳以昇翻攝）

此外，也有另一個鍵盤福爾摩斯回文發表想法，「目前看幾篇文流程是，第一組人（含獵人）到現場，發現狒狒在現場，獵人問過同行負責人判斷有傷人危險（判斷是否正確不討論），開槍射擊」、「第二組人（桃園農業局）到現場，發現狒狒倒在民宅（說不知道中槍，或是不知道中了實彈），補了一槍麻醉槍後網起來，開心拍照後上車，發現狒狒重傷失血快掛了，趕緊送六福村治療。」

據了解，林姓獵人供稱，他接到新竹縣府農業處一名廖姓技士電話委託，才帶獵槍到場協助圍捕，他因擔心狒狒會攻擊人，因此詢問在場人員是否能開槍，並在獲得授權後才開，事後指出，該名授權人士是六福村的相關人員。

對於被林姓獵人指名，新竹縣府表示，27日上午林務局提供林姓獵人的資訊，縣府於當日上午10時許與該員聯繁，而聯繄當下林男表示已經在現場，因此並非縣府通知他到場。六福村則表示，「因配合警方調查，所以調查不公開，暫不進行回應。」

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