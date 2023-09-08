雲林根除C肝計劃達成180%　地方診所參與度為全國最高

▲「扶輪傳愛甘甜人生，根除C型肝炎卓越計劃」成果顯示該計劃的達成率180%以上，且在其中被收治的病人中，已有98%成功完成投藥根除C型肝炎。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣診所協會與雲林縣政府於今（8）日上午於雲縣府親民大廳舉行國際扶輪3523地區「扶輪傳愛甘甜人生，根除C型肝炎卓越計劃」成果發表記者會，分享該計劃的重要成就，也就是由國際扶輪3523地區、台北瑞光扶輪社和雲林縣診所協會攜手發起，於雲林縣偏遠鄉鎮將C型肝炎根除的合作計劃

瑞光扶輪社社長許文忠表示，國際扶輪3523地區台北市瑞光扶輪社和雲林縣基層診所合作，針對山區和沿海地區的潛在患者，了解並解決他們就醫的困難，成功提高C肝患者的就醫意願，完成投藥根除C型肝炎的目標。

雲林縣診所協會C肝計畫主持人林建宏醫師表示，考量本縣偏鄉民眾大多為長者，就醫距離遠、務農繁忙常忽略需要定期至醫院做檢查，於是計畫採:培訓基層診所的非腸胃專科醫師以提高可治療C型肝炎的診所數、補助低收入戶的就醫費用、強化基層診所間的協調，以及提供行動手持式超音波檢查服務，這對於雲林縣推動C肝醫療政策是一大利器，因透過這項儀器，可協助基層醫師增添診斷便利性，經一整年的努力整合，證實了此項計劃非常具有參考性，提高了C肝治療效率，守護鄉親健康。



林建宏指出，在成果方面，計劃的達成率超出預期，原目標是在今年九月份底前收治三百位病人，然而到今年六月底該專案已成功收治545位，達成了180%以上的目標達成率。且在這些被收治的病人中，已有98%成功完成投藥根除C型肝炎。雲林縣原只有的7家腸胃專科診所治療C肝，現已經擴展到45家基層診所參與該計劃，即雲林縣有17%的診所投入C肝的治療，亦為全國診所最高比例。

成功實現收治病人數，與醫院收治C肝病人比例已達1:1，為全國診所系統收治C肝病人比例最高，充分展現了基層醫療的優勢。帶給民眾真真實實的醫療可近性。因為診所協會給予一般科診所賦能治療慢性C型肝炎，使得民眾不需要長途跋涉到醫院去求診。該計劃還協助雲林縣的C型肝炎治療人數比例達60%, 亦高居全國之冠。

縣長張麗善表示，感謝「扶輪傳愛甘甜人生,根除C型肝炎卓越計劃」補助交通費、醫療部分負擔及培訓基層診所的非腸胃專科醫師以達成每鄉鎮市均有C型肝炎醫療據點，讓鄉親就醫方便，該計畫統計到六月底已收治545位，證實此計畫提高了C肝治療效率，成功守護雲林鄉親健康。



張麗善並指出，縣府相當重視肝炎防治工作，早從2019年開始推動結合多元合作策略，包括與國家消除C肝辦公室、扶輪社、肝病防治協會、本縣醫療院所、鄉鎮公所及衛生所等產官學合作，資源整合提供40-79歲民眾篩檢，2019年篩檢涵蓋率為30.4%，累計至今涵蓋率已提升達55％，另本縣45-79歲慢性C肝獲治療比例59％，遠高於全國平均值。