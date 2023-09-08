開車堵門、挖瓦斯管線　她爆基泰派黑衣人逼都更：北市府長期包庇！

▲基泰再爆找黑衣人逼都更，開車堵門、還挖斷瓦斯管線。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



記者杜冠霖／台北報導

台北市中山區大直街發生民宅傾斜、下陷情形，意外發生原因是鄰近的基泰建設工地出包，底層支撐的連續壁折斷破裂所致。民進黨立委高嘉瑜8日表示，接到民眾陳情，基泰建設為了逼民眾談都更，居然委託黑衣人寄存證信函威脅、開車堵家門口、挖穿瓦斯管線，若非北市府長期包庇，基泰建設敢這麼無法無天嗎？

高嘉瑜表示，今日有民眾陳情基泰建設惡行惡狀，找黑衣人圍事逼都更，還開車堵門、挖斷瓦斯管線，讓民眾時時活在恐懼中，卻求助無門！民眾指控基泰建設為談都更，竟在住戶仍對契約內容有疑義的情況下，就逼其簽都更同意書，且自始至終只派一位自稱代表基泰建設的徐先生與住戶洽談。

高嘉瑜批評，更扯的是，若住戶不同意，自稱代表基泰建設的徐男就會傳簡訊威脅稱：「我是為你們好勸你們快同意、你們瓦斯管線已通到他人土地地下、涉刑事竊佔住戶沒準備300萬就別想解決！」高指出，縱使之後竊佔罪已經檢察官不起訴處分確定，仍繼續謊稱各戶皆同意都更，再不同意就會有人採取行動。

高嘉瑜直言，前述本以為僅止於訊息威脅的內容，基泰卻在近期付諸實行；不僅委託黑衣人寄存證信函威脅，更開車堵家門口、挖穿瓦斯管線、甚至用水泥封堵汙水管線，讓不同意都更的住戶每天都生活在恐懼之中。

對於相關情事，高嘉瑜表示，這也證明基泰找「黑衣人喬事」欺壓民眾早就是慣用伎倆，從2015年自己還是議員時，基泰建設就為了能讓基地建照前後臨路擴大利益，找黑衣人強拆民眾設在私有地上的合法圍籬。

高嘉瑜痛批，這種惡質建商，慣性找黑衣人喬事的手法，早已惡名昭彰，若非北市府長期包庇縱容、若非政商關係良好、朝中有人，基泰建設敢這麼明目張膽、膽大妄為、無法無天嗎？