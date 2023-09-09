7月公文保證基泰「安全無虞」繼續施工　她嘆：以後如何相信北市府？

▲基泰大直建案施工疏漏，導致鄰宅坍塌。（圖／記者陳家豪攝）



記者杜冠霖／台北報導

基泰建設位於北市大直街94巷的住宅工地7日因施工疏漏，導致鄰近一棟公寓坍塌下陷，300多名住戶被迫連夜撤離。而住戶曾多次陳情，但北市府都發局7月發出一只「解套公文」，讓建商得以繼續施工。基進黨立委參選人吳欣岱9日質疑，以後要如何相信台北市政府的安全保證？且為什麼監測報告到現在都沒出來？蔣萬安在等什麼？是根本沒做還是在等基泰批改？

面對台北市大直街建案於7日晚間發生施工釀災，導致一棟屋子由「二樓變一樓」局面，陳怡君8日凌晨出示一張公文，痛批台北市政府都發局在今年7月6日函覆陳情住戶的公文中，白紙黑字判定「會勘標的無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」、「本局不予列管」。陳表示，這張都發局的「解套公文」順利讓建商拿到免死金牌，有恃無恐繼續施工。

而台北市長蔣萬安昨受訪時也坦言，早在4、5月份的時候，建管處的確收到相關書面申訴，「當時的了解並沒有直接的關聯，因為當時在做連續壁但還沒有開挖，所以當時就依照相關的規則來進行。」

吳欣岱表示，基泰事件發生在首都市區，一座大樓幾近倒塌，幸運的是並未造成人員傷亡，但這一事件凸顯出兩個極為重要的問題。第一、災民的安置問題，近200戶、400名受影響的居民急需適當的安置。台北市政府成立了聯合服務中心，呼籲各政府部門儘速解決災民的需求，確保他們的基本生活需求得以滿足。

第二，責任的歸屬問題，蔣萬安、王鴻薇、李彥秀等國民黨政治人物，都強烈主張「基泰應負100%責任」。

吳欣岱質疑，一開始發照、後來做安全保證的台北市政府呢？基泰大直施工起於2021年，附近居民多次報告發現房屋受損，後尋求民意代表召開協調會，而建管處收到陳情書後，依照柯市府時期修訂的《台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》，依法找了「建商」的相關人員進行調查，得出「無危害公共安全之虞」的結論。

吳欣岱也提出4點質疑，包含：

1. 以後要如何相信台北市政府的安全保證？當市政府的保證原來只是讓建商解套的公文，實際上勘驗的結論是由球員兼裁判的建商給出。

2. 這麼多民意代表都有收到建商的政治獻金，而如同王鴻薇說她收取的和實際上給出的人可以不一樣，能合理質疑基泰檯面下還給出多少政治獻金來為自己解套？

3. 為什麼監測報告到現在都還沒出來？蔣萬安在等什麼？是根本沒有做還是在等基泰批改？

4. 根據《台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則》2022年修訂的新聞稿，此規則修訂旨在強化損鄰事件的協調效率。請問柯文哲，效率和安全哪個重要？在損鄰事件發生時，多是零星受災戶要面對建商，代表公權力的台北市政府難道不是應該站在受災戶這邊嗎？

對於相關責任追究，吳欣岱批評，罵的最大聲的人，是不是正在轉移焦點？明明該負起責任的卻轉過身來指責別人，令人不齒。