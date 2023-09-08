基泰建設才出包毀民宅　議員爆：竟請住戶簽「合作興建意向書」

▲大直街94巷民宅下陷現況。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市大直街94巷1弄一處基泰建設的工地，因底層支撐的連續壁折斷破裂，波及鄰近的民宅傾斜坍塌，北市府緊急進行疏散，截至8日下午，已疏散201戶、420人。台北市議員林珍羽8日在臉書指出，「基泰有夠惡劣！竟然在造成居民家產塌陷，無家可歸的狀態下，請住戶簽『合作興建意向書』，惡劣至極！」

根據該意向書，合建條件為：甲方舊建物一坪換回新建物一坪、地下室平面車位一台、若與市府協商後申請容積獎勵高於一坪換一坪，則依政府核定為準、有關房租補貼雙方另議。

該意向書還提到，若簽定意向書後，甲方不得與第三人簽定任何意向書與其他合約書；本意向書簽定後不得對雙方以外第三人透露；雙方若認為本合建案窒礙難行時，得由其中一方向另一方提出解除本意向書事宜，使得解除本意向書；本意向書僅表示合建條件與合建意願，不具有任何契約之效力，一切以簽定正式合建契約為準。

▲基泰建設「合作興建意向書」。（圖／翻攝自Facebook／林珍羽）



針對這次意外，台北市長蔣萬安8日第三度到現場視察。他表示，上午也到安置住戶一一拜訪、了解需求，也再三強調說明，台北市負一定確保大家的權益，「該追究的責任一定追究到底，該要負起的責任，相關建商或承造廠商一定給我全面負起，在沒有負起任何責任之前，休想在台北市動任何一個案子」。此外，也要求都發局針對台北市全市施工中、開挖中的工地，進行全面清查，都發局也已經委託四大公會在下週一開始即刻進行全面清查。

最後，蔣萬安說，根據台北市政府重大災害事故法律諮詢作業要點，法務局已經籌組律師團，今天就會召集住戶召開法律諮詢的說明會。同時，住戶也反應後續相關求償問題，也會請律師搜集住戶各方的意見。

蔣萬安說，現在已經在整理相關文件，「即刻提出假扣押以及相關保全程序，相關的律師費用台北市政府法務局也會編列預算補助，全額支持」。

針對拆除重建問題，蔣萬安說，會在整個狀況穩定全面了解發生原因後，如果確定是要拆除重建，會要求廠商負起責任，後續也都會和廠商要求，這部分也會徵詢住戶意見，這這邊確保未來是安全無虞，以及依照住戶的需求來進行。相關責任一定要求廠商負起。