SOD真人版！人妻趁老公入睡直播　遭變態公公「磨蹭襲胸」

▲酒醉公公直播中公然襲胸媳婦。（圖／推特／@takigare3）



記者王佩翊／編譯

日本一名年輕人妻在TikTok上直播，卻公然遭到酒醉公公性騷擾、伸手襲胸，儘管女方不斷嚴厲斥責，但是對方絲毫不在意，而整個過程也被圍觀網友節錄下來，同時引發話題。

根據X（前推特）用戶滝沢ガレソ（@takigare3）日前上傳的一段節錄自TikTok的影片，一名正妹人妻趁著老公入睡後開始直播，怎知與兩人同住的公公卻在喝醉酒後，不斷貼近女方，他先是將臉埋在媳婦肩膀，用力吸氣，還持續摩擦女方。

當時有不少網友發現不對勁，因此留言表態，公公是否太靠近媳婦，甚至動手動腳。這時公公卻依然大言不慚稱，「父女不是都這樣嗎？這很正常吧？」隨著直播時間過去，公公的行為卻越發誇張，甚至數度揉捏媳婦的胸部，即使對方強烈拒絕仍不停手。而女方也不斷在直播過程中大喊，「你很臭」、「真的夠了」等。

最終網友也在留言區指責這個喝醉酒的公公，媳婦則是出手用力將公公推開並大聲斥責，沒想到這名變態公公還是不斷貼近媳婦。

相關片段流出後，有網友懷疑是故意為了炒話題才將這樣的畫面直播出來，更有網友稱，「這是A片情節吧」。也有網友直言，「媳婦看起來已經很不開心了」、「公公跟媳婦的距離感也太奇怪了吧」、「為何不向老公求救」等。有其他網友則表示，「這個公公可能很常在兩人獨處的時候對媳婦毛手毛腳，當時老公已經入睡，女方應該是為了遏止公公的行為，才會故意開直播吧，沒想到卻沒有用。」