　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

砂石廠暗管排廢水...不甩停工令私自開工　最高恐罰500萬

▲桃園市大園區某砂石工廠將生產廢水以暗管偷排至南崁溪，前年被保七總隊、桃市環保局查獲勒令停工，環保局去年5月突檢再度查獲偷施工。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市大園區某砂石工廠將生產廢水以暗管偷排至南崁溪，前年被保七總隊、桃市環保局查獲勒令停工，環保局去年5月突檢再度查獲偷施工。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區某砂石工廠將廢水排以暗管偷排至南崁溪，2021年7月保七總隊會同桃市府環保局查獲當場勒令停工，但環保局去年5月間突檢時，再度查獲工廠從事洗砂作業，仍偷偷排放廢水，案經桃園市政府函送檢方偵辦，桃檢偵結將徐姓負責人依違反水汙法起訴，徐男恐面臨最高500萬罰鍰。

檢警調查，這處位於大園區的砂石公司，實際負責人是62歲的徐姓男子，從事砂石等非金屬礦物製品製造業，桃園市環保局曾於2021年7月間會同保七總隊第三大隊，查獲砂石工廠使用未經核准之混凝槽、沉澱槽與汙泥貯槽收集廢水，並由未經核准登記之暗管偷偷排入鄰近南崁溪，桃園市政府已違反水汙染防治法第46條及第73條規定勒令全部停工。

未料，環保局仍接獲檢舉指稱，該砂石公司仍繼續偷偷施工，環保局稽查人員於去年5月20日再度派員突檢，結果查獲該砂石公司仍繼續在廠區內從事洗砂作業，並將廢水流進沉沙池等事實，該公司未遵行市府停工令，市府依違反水汙法函送桃園地檢署偵辦。

桃檢指出，砂石公司徐姓負責人坦承犯行，檢方認為該公司已違反水汙法第34條第2項之不遵守主管機關停工命令，可依該條規處罰10倍以下之罰金，檢方偵結依違反水汙法將徐姓負責人提起公訴，最高恐面臨500萬以下罰鍰。

 【更多新聞】

►清潔工欠3萬健保費「月入2萬要養3孩子」　桃園分署不催稅先送暖

中科院3員工洩漏規格「大陸產品冒充台灣貨」　桃檢3罪起訴11人

快訊／國1邊坡驚見男屍！民眾發現嚇壞報警　死亡多時身分待查

 

 

 

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
首例！毒駕撞死2人國民法官「只判12年」　被害家屬將上訴
基本工資連8漲！793萬人健保費跟著漲「每月多繳17塊」
快訊／5建案勒令停工　基泰3度發聲了
大直42年公寓「住9個月倒了」　成交價曝光！網嘆：房貸繼續繳
大直周圍建築恐「接連遭殃」　當地居民：很害怕
獨／大直「1F變B1」最新畫面曝！整排公寓塌陷　鐵窗、圍籬全
基泰才毀民宅　竟請住戶簽「合作興建意向書」
U18／中華戰荷蘭搶冠軍戰門票　先發打線出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

土地買賣爆佣金糾紛「國道公然綁架」搞錯人　烏龍6匪下場曝光

首例！毒駕撞死2人只判12年　家屬不服國民法官判決...將提上訴

獨／大直「1F變B1」最新畫面曝！整排公寓下沉　鐵窗、圍籬全彎了

大鬥法！民眾聚賭控警「妨礙拜拜」　警扮父女檔香客逮人

懷疑被女友綠！北市男追到宜蘭「刀刺聊天男」　他喊冤：普通朋友

機車乖乖等紅燈…台南男駕車「沒在看」直接撞飛　妻死夫重傷

砂石廠暗管排廢水...不甩停工令私自開工　最高恐罰500萬

疑輔助駕駛釀禍！國1北上三重段自小客追尾緩撞車　工人骨折腦震盪

國1「轎車撞緩撞車」翻覆瞬間曝光！廠商無奈：今年已被撞10台

板橋餵藥案重啟調查！家長聲請再議　高檢署發回新北檢續查

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

男大生被撞斃「2駕駛說法曝」　父悲嘆：後車不撞他就不會死

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

老柴犬趴在車道上一臉呆滯　徐文良心疼救起：帶你回家

台南透天厝綠房子外衣半脫　海葵威力太強直接禿頭了

土地買賣爆佣金糾紛「國道公然綁架」搞錯人　烏龍6匪下場曝光

首例！毒駕撞死2人只判12年　家屬不服國民法官判決...將提上訴

獨／大直「1F變B1」最新畫面曝！整排公寓下沉　鐵窗、圍籬全彎了

大鬥法！民眾聚賭控警「妨礙拜拜」　警扮父女檔香客逮人

懷疑被女友綠！北市男追到宜蘭「刀刺聊天男」　他喊冤：普通朋友

機車乖乖等紅燈…台南男駕車「沒在看」直接撞飛　妻死夫重傷

砂石廠暗管排廢水...不甩停工令私自開工　最高恐罰500萬

疑輔助駕駛釀禍！國1北上三重段自小客追尾緩撞車　工人骨折腦震盪

國1「轎車撞緩撞車」翻覆瞬間曝光！廠商無奈：今年已被撞10台

板橋餵藥案重啟調查！家長聲請再議　高檢署發回新北檢續查

屏東涼山原民保留地權利回復　瑪家鄉公所：過程充滿溫馨感恩　

開車堵門、挖瓦斯管線　她爆基泰派黑衣人逼都更：北市府長期包庇！

獨／揭密高虹安豪宅主人！去年底就買下　隔壁樣品屋才是建商的

納豆想贏出奇招！突喊「我中風」對手秒手軟

《玩很大》兩地開播！吳宗憲KID與大馬藝人對戰

婦人胸悶2年！X光一照：肺變馬賽克　鄰居養1動物「長期吸排泄物」

雲林根除C肝計劃達成180%　地方診所參與度為全國最高

智冠旗下藍新與中信融資合作　Q4推金融分期付款服務

保育類糙齒海豚八里擱淺！　救難協會自製「救援板」急送救傷站

吳東融下二軍仍持續隨隊　葉總談考量主因

新手駕駛初上路男友怕爆　路口按喇叭提示：我來啦

社會熱門新聞

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

大直住戶怒：8個月沒人理我們

即／台中KTV兇殺！18歲男無命跡象

獨／新北建案水泥灌破鄰屋　一家4口險被活埋

即／北市民宅「傾斜」發出碎裂聲　夫妻抱小孩逃離

民宅「1樓變地下室」住戶夜宿實踐大學

賓士爸怒交影片檢舉爆乳媽了！警初判「3項違規」罰鍰曝光

大直民宅陷入地！一樓被吞掉畫面曝

男童突開門衝下車　遭車撞上命危

即／道明中學操場、圍牆裂出巨縫　現場畫面曝光

即／台中KTV「2人遭砍」！　18歲男送醫不治

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

獨／遭賓士爸檢舉「3項違規」　爆乳媽回應了

「基泰工地」現場　制高點直擊

更多熱門

相關新聞

提款卡典當竟成人頭戶　他報警慘遭強擄私刑

提款卡典當竟成人頭戶　他報警慘遭強擄私刑

桃園市中壢警方今年6月間接獲江姓被害人全身傷痕累累報案指稱，遭一群人強押至民宅內，持棍棒圍毆搶走騎機車與提款卡等財物，總計損失約10萬元後揚長而去，中壢警方成立專案小組調查，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，上月中旬持拘票分批查獲涉案的16人到案，檢警查出，16人全數是竹聯幫信堂承信會成員，其中黃姓主嫌等其他14名共犯均未成年，僅有1名成年，檢警除起訴外並向桃園地院聲押獲准，未成年共犯責付桃園少年法庭收容。

女行員扮詐團內鬼　檢警調再搜3分行聲押1人

女行員扮詐團內鬼　檢警調再搜3分行聲押1人

彰化電池廠大火　屋頂塌陷畫面曝

彰化電池廠大火　屋頂塌陷畫面曝

噪音車炸街！蘆洲警聯合環保局加強取締

噪音車炸街！蘆洲警聯合環保局加強取締

國有林地禁止沙灘車進入　護欄竟遭拖離

國有林地禁止沙灘車進入　護欄竟遭拖離

關鍵字：

砂石場偷排廢水暗管桃檢環保局保七總隊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」

今天「白露」！撞上最兇鬼月　命理師警告：2大姓氏當心

公婆帶媳婦幼孫捉姦　正妹小三長相曝

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

範圍擴大！大直建案出包毀鄰宅　影響棟數累積增至7棟

膽固醇過高！連吃1水果3個月變正常

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

包小柏女兒骨灰隨身帶

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

獨／ KID《玩很大》受傷坐輪椅回國

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應

女星抓包「老公床戰親媽」崩潰離婚！

貓畫像沒上色被師扣分　本尊曝光

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

更多

最夯影音

更多
大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光
木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

李多慧幫接機粉絲簽名　愣1秒萌問：繁體是什麼？

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面