砂石廠暗管排廢水...不甩停工令私自開工　最高恐罰500萬

▲桃園市大園區某砂石工廠將生產廢水以暗管偷排至南崁溪，前年被保七總隊、桃市環保局查獲勒令停工，環保局去年5月突檢再度查獲偷施工。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區某砂石工廠將廢水排以暗管偷排至南崁溪，2021年7月保七總隊會同桃市府環保局查獲當場勒令停工，但環保局去年5月間突檢時，再度查獲工廠從事洗砂作業，仍偷偷排放廢水，案經桃園市政府函送檢方偵辦，桃檢偵結將徐姓負責人依違反水汙法起訴，徐男恐面臨最高500萬罰鍰。

檢警調查，這處位於大園區的砂石公司，實際負責人是62歲的徐姓男子，從事砂石等非金屬礦物製品製造業，桃園市環保局曾於2021年7月間會同保七總隊第三大隊，查獲砂石工廠使用未經核准之混凝槽、沉澱槽與汙泥貯槽收集廢水，並由未經核准登記之暗管偷偷排入鄰近南崁溪，桃園市政府已違反水汙染防治法第46條及第73條規定勒令全部停工。

未料，環保局仍接獲檢舉指稱，該砂石公司仍繼續偷偷施工，環保局稽查人員於去年5月20日再度派員突檢，結果查獲該砂石公司仍繼續在廠區內從事洗砂作業，並將廢水流進沉沙池等事實，該公司未遵行市府停工令，市府依違反水汙法函送桃園地檢署偵辦。

桃檢指出，砂石公司徐姓負責人坦承犯行，檢方認為該公司已違反水汙法第34條第2項之不遵守主管機關停工命令，可依該條規處罰10倍以下之罰金，檢方偵結依違反水汙法將徐姓負責人提起公訴，最高恐面臨500萬以下罰鍰。