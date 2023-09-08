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社會 社會焦點 保障人權

中科院3員工洩漏規格「大陸產品冒充台灣貨」　桃檢3罪起訴11人

▲桃園地檢署偵辦中科院謝姓、彭姓與白姓3名員工，利用辦理國軍建制武器系統所需製品採購機會，涉嫌以低階製品以提高廠商獲利，涉嫌洩密背信案，檢方起訴後向桃園地院具體行處12至18年不等重刑。（資料照／翻攝自Googlemap）

▲桃園地檢署偵辦中科院謝姓、彭姓與白姓3名員工，利用辦理國軍建制武器系統所需製品採購機會，涉嫌以低階製品以提高廠商獲利，涉嫌洩密背信案，檢方起訴後向桃園地院具體行處12至18年不等重刑。（資料照／翻攝自Googlemap）

記者沈繼昌／桃園報導

中科院系統製造中心今年初傳出電纜線採購弊案，桃園地檢署指揮桃園市調處搜查，其中謝姓、彭姓與白姓員工，利用辦理國軍建置武器系統所需製品採購案機會，涉嫌與廠商勾結，刻意將標案內原本採用「軍規規格」，變更為成本較低之低階工業規格，嚴重影響國防安全，檢方偵結將謝姓等3名員工與廠商賴姓員工共計11人，以涉犯背信、洩密、詐欺取財等罪嫌提訴，並向桃園地院具體求刑12至18年不等有期徒刑。

桃檢指出，桃園地檢署檢察官賴穎穎今年3月時，指揮桃園市調處約談中科院興武計畫室系工組白姓副組長、彭姓技術師、專案管理組謝姓副組長，並派員搜索3人辦公室與住處，檢調查出，3名員工利用辦理國軍建置武器系統所需製品採購案之機會，涉嫌勾結廠商，並量身訂做有利之標案規格，為提高廠商獲利空間，刻意將標案內原本基於耐用性等考量所採用之「軍規規格」，變更為成本較為低廉之「工業規格」（亦稱低階商業規格），嚴重影響國防安全。

其中謝姓員工更於其中部分標案尚未公告前，即將標案相關文件翻拍後洩漏給廠商人員，讓廠商得以對於投標文件預作準備，藉此提高取得標案機會。

桃檢檢察官偵辦此案過程，查出承作前開武器系統採購案之另一投標廠商，明知中科院為維護國防安全，於採購契約中明文禁止廠商使用中國大陸製品，為增加公司獲利，仍自大陸地區進口製品後在台進行加工，並於加工完畢後，佯充為台灣製造成品交予中科院，導致中科院陷於錯誤，依約撥付新臺幣5,546萬5,200元。

檢方獲悉後，於去年9月間至今年2月間，持桃園地院核發之搜索票，陸續搜索中科院、廠商、謝姓員工等人住處，查扣諸多犯罪證據，深入分析查證完備後，已於8月28日偵查終結，將中科院謝姓、彭姓、白姓員工以及賴姓廠商等共計11人，以涉犯背信、洩密、詐欺取財等罪嫌提起公訴。檢察官審酌，謝姓員工與廠商嚴重危及國防安全及人民之生命危險，均向桃園地院量處謝姓員工有期徒刑18年、彭姓及白姓員工求處有期徒刑12年。

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