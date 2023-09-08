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最美自強號變遊覽車！團客車廂內唱卡拉OK　台鐵：列車長曾勸導

▲▼團客在台鐵車廂內唱卡拉OK。（圖／翻攝台灣便當管理局-附屬鐵路部）

▲有團客在台鐵車廂內唱卡拉OK。（圖／翻攝台灣便當管理局-附屬鐵路部）

 記者李姿慧／台北報導

台鐵新自強號變遊覽車，有民眾昨(7日)搭乘EMU3000型新自強號，直擊車廂內竟傳來卡拉OK的歌唱聲，有男有女拿著麥克風唱歌，直呼整個傻眼。台鐵局表示，列車長曾發現有旅客拿麥克風，當下關切勸導，旅客聲稱不會影響其他旅客，事後巡查3次則未發現有唱歌情況。

臉書粉絲團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」今轉發網友投稿「台鐵遊覽車」影片，影片中一列EMU3000型新自強號車廂內竟傳來卡拉OK的歌唱聲，有男有女拿著麥克風唱歌，還有人邊唱邊拿沙錘助興，其他座位乘客也跟著合唱，行徑令人傻眼。

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有網友昨也在臉書發文，指她昨天搭乘EMU3000型新自強號南下，那班車第6車車廂是騰雲號，她搭的是一般座位，上車沒多久聽到麥克風聲音嚇一跳，後續直接出現遊覽車上卡拉OK點唱的互動，讓他們坐最後面一排4位整個傻眼，她第一次遇到台鐵變成遊覽車，真的很無言，一路上強迫聽歌，下次要戴耳塞上台鐵。

針對該起事件，台鐵局表示，經查，9月7日161次10車團體旅客於台中站上車，列車長在彰化過後發現旅客有使用麥克風情形，就已關切勸導，其帶隊人亦向列車長表達不會影響其他旅客。後列車長巡視該車三次以上，並未發現使用麥克風唱卡拉ok的情況，也無旅客反映使用麥克風之情形。

台鐵局表示，為維護車廂安寧，再次呼籲旅客，使用手機請用靜音或振動，收聽音樂或觀看影片時請使用耳機，交談時並請放低音量，以免影響其他旅客。

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