台鐵中秋、國慶疏運恐大停擺！工會發出動員令　8成司機員不上班

▲台鐵超過8成司機員已連署中秋和國慶日不加班。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵中秋、國慶連假恐面臨停駛危機，不滿台鐵公司化子法達階段性共識卻缺乏行車安全議題，及員工權益保障偷斤減兩，政府補貼用台鐵資產開發營收攤提，全國火車駕駛產業工會發出動員令，中秋節和國慶日依法休假「不加班」，短短2天已有8成司機員連署，目標要達到百分之百連署，讓台鐵疏運恐面臨大停擺。

全國火車駕駛產業工會昨(7日)對司機員發出動員令，工會內部公告指出，因台鐵當局的無力、交通部的背信、政府高層的漠視。全國火車駕駛產業工會在無奈與悲痛之下，為維護職場安全，捍衛全體司機員權益，工會決定再行使勞基法所賦予我們的勞權，國定假日不加班包括112年中秋節及國慶日。

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工會表示，台鐵在政客惡意操弄驅使下，改變為公司化了，工會無奈被迫參與了子法的協商，在面臨113年的掛牌壓力下，子法在勞資雙方協商至今，已完成某部份階段性的共識，然而造成台鐵公司化的最大議題「行車安全」，在16部子法中隻字未提，工會看見政府對鐵公司化的動機，僅在台鐵的資產及土地，公司化母法所匡列的員工保障權益，也在子法談判中被偷斤減兩了。

工會指出，影響司機員最大的自主管理法制化，也在交通部權謀下，至今仍未依111年五一不加班後的協議具體實施。工會強烈質疑交通部是否要甩鍋給未來的董事會。近來新購車輛陸續上線運轉至今，工會所提諸多缺失，未見任何改善，事關駕駛相關權益，亦未有具體的協商及共識。

全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華今(8日)受訪時證實內部已啟動連署中秋和國慶日不加班行動，工會會員有1500多名司機員，短短2天內，迄今已超過1千多人、約8成司機員連署參加該行動，接下來幾天仍會持續增加，工會一次又一次被政府欺騙，不想再喊狼來了，工會希望百分之百司機員都參加連署，不出來上班，讓司機員憤怒的最大動機就是行車安全無法保障。

▲全國火車駕駛產業工會動員司機員中秋和國慶日不加班 。（資料圖／記者李毓康攝）

黃隆華指出，當初普悠瑪號和太魯閣號發生行車事故，也因此讓台鐵走向公司化，公司化母法對員工該有權益有匡列，但16子法協商中，工會在意的行車安全，很遺憾卻隻字未提，重點都放在資產和土地上打轉，員工保障權益還被偷斤減兩，當時行政院前院長蘇貞昌承諾台鐵具公務員資格的轉調人員未來一切權益福利不變，軍公教調薪也應該比照，但到交通部推動會報後拿掉「同步」兩個字，諸如此類偷斤減兩情況相當多。

讓工會質疑政府無誠信的不僅如此，黃隆華表示，未來公司化後，在土地取得上台鐵要活化和開發也有困難，工會不怕公司化，怕的是綁住公司化的繩子，最大阻力還是政府，讓台鐵公司化後無法放手一搏，且當時政府說要補貼台鐵，但未來公司化後資產開發所得要攤提補貼，那根本不是政府補貼，員工又為何而努力；另五一不加班協議的自主管理法制化迄今也未實施，衝擊未來員工假日出勤和延長工時的權益。

▲台鐵中秋和國慶日再面臨停駛危機 。（資料圖／記者李毓康攝）

黃隆華說，台鐵好不容易買了EMU900型和EMU3000型新車，因製造時剛好遇到疫情，無法派員去外面監造，導致新車交車後出現很多問題，連日本製造新車品質都比十幾年還差，光一個車子大燈都能對來車的司機員造成危害，更何況還有其他一堆問題，外界常常拿台鐵跟高鐵跟捷運比，但它們都是單一車種，台鐵司機員要開十多種列車，每天去回都不同車種和不同開車模式，若危險潛在因子仍繼續存在，事故仍會發生，因此工會只能被迫在明年公司化掛牌前凸顯問題，啟動不加班。

黃隆華表示，工會很無奈，但行政資源不對等，不加班是用勞工唯一的無奈抗爭手段，這次抗議對象不是台鐵局，而是交通部、行政院主計總處和人事行政總處。

針對工會行動恐怕衝擊中秋節和國慶日疏運，台鐵局表示，目前正積極與工會溝通中。