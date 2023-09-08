驚險一瞬！大直住戶覺異狀找議員會勘　晚上樓塌連滾帶爬逃出

▲大直工地塌陷，王世堅到場會勘。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市中山區大直街發生民宅傾斜情形，更有一棟的一樓直接下陷，意外發生原因是鄰近的基泰建設工地出包，議員王世堅8日趕到現場會勘，並陪同2受害民眾受訪，王痛斥，民眾早在半年前知道有異狀，透過議員好幾次會勘，市府都說非施工造成，結果昨天晚上就出事，還好昨天顏先生兄弟父子，有預警、感覺異狀，連滾帶爬爬出來，不然現在還深陷地底。

王世堅痛斥，基泰建設堪稱全台灣最惡劣建商之一，到現在沒做任何正面回覆，來答覆這些受害市民朋友，他們現在把一些過失責任推給建築師。

王世堅陪同兩位受災戶受訪，王表示，這兩位顏姓民眾，他們家昨天完全滲入土壤內，但早在半年前，顏家兄弟發現家裡有異狀，除了牆磚裂縫、 大門難開啟外還看到滲漏的地方，偶爾還有嘎嘎作響的聲音，透過陳怡君還有他做好幾次會勘。

王世堅指出，6月底會勘，市府、工務局、都發局，分別在7月5日、6日給的會勘結論文竟然造成這些傷害，文裡面都說非屬施工造成，7月6日還這麼答覆，顏家兄弟只好繼續陳情，昨天陳怡君上午來會勘，馬上晚上就出事情。

王世堅直言，昨天上午來的時候就已經有很多異狀，顏家兄弟都把異狀告知建商、建管處，建管處跟都發局毫無作為，繼續讓基泰建設現場施作，繼續荼毒大直的朋友，「曾幾何時大直變成烏克蘭，沒有戰爭欸！怎麼突然房子下陷、陷到土裡面！」

王世堅表示，還好昨天顏先生兄弟父子，有預警、感覺異狀，連滾帶爬爬出來。昨天還好他們逃出來，否則現在深陷地底當中，沒有任何天災跟戰爭，連颱風都過了，結果昨天夜黑風高，整個房子沉陷。

王世堅指出，本來排今天上午會勘，現在不用會勘了直接陷下去了，他爸爸的高血壓藥物陷在裡面，還好老人家有先出來。這半年來數次陳情都沒下文，市府回應不僅折損都發局威信，更讓信用蕩然無存。