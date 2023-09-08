一圖看大直民宅塌陷現場！　北市府預防性疏散420名住戶

▲大直民宅塌陷現場示意圖。（圖／記者詹宜庭製作，點圖放大）



記者詹宜庭／台北報導

台北市中山區大直街94巷1弄昨晚因鄰近建商「基泰建設」工地出包，發生民宅傾斜情形，其中一棟大樓的一樓更直接下陷變成地下室，目前北市府已預防性疏散撤離的戶數共有201戶、420人，包括大直街94巷1弄的1、3、5、7、9號，以及94巷3弄的12、14號。

針對整起塌陷事件，北市府表示，目前已預防性疏散撤離的戶數共有201戶、420人，包括大直街94巷1弄的1、3、5、7、9號，以及94巷3弄的12、14號。然而，除了鄰近住宅發生大規模下陷，一旁的私立道明外僑學校也出現外牆傾斜、運動場大面積裂痕，學校也在安全考量下，宣布預防性停課一天。

至於大直民宅坍塌住戶緊急安置需求，北市觀傳局指出，已配合區公所，在第一時間協調居民入住至北市9間旅館、144間房間，另還備有4間旅館58間房備用，居民可住宿到9月11日，全額免住宿費；而市府民政局也會在各旅館指派專人駐點協助，提供關懷並即時反映災民需求。

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▲▼大直工地塌陷。（圖／記者湯興漢攝）