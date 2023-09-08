藍綠都有！12位拿基泰建設政治獻金名單曝光　單筆金額最高20萬

▲基泰建設的工地出包，釀台北市中山區大直街民宅傾斜坍陷。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

台北市中山區大直街昨晚民宅傾斜坍陷，疏散至少197戶、367人，事因為鄰近的建商「基泰建設」建案施工出包。後續除基泰被挖出曾找黑衣人強拆民眾私有地上的合法圍籬外，民進黨立法院黨團則指藍委王鴻薇拿了2筆基泰建設的政治獻金。經記者查閱公開資訊，發現除王鴻薇外，尚有11名現任台北市議員拿了基泰建設的政治獻金，國民黨與民進黨籍都有，且金額幾乎都為10萬元。

根據監察院政治獻金公開查閱平台資訊，基泰建設除在2023年台北市中山、北松山立委補選及2022年九合一大選時，各別提供20萬與10萬元的政治獻金給王鴻薇外，還有11位台北市議員在2022年九合一大選競選期間接受基泰建設的政治獻金。

▲基泰建設政治獻金，藍綠都有。（圖／翻攝監察院官網）

國民黨北市議員方面，有王欣儀10萬元、李芳儒10萬元、李柏毅10萬元、李傅中武10萬元、耿葳10萬元、陳重文10萬元、陳錦祥20萬元、葉林傳10萬元、鍾沛君10萬元。民進黨部分則有王閔生10萬元、簡舒培10萬元。

在昨晚大直街發生民宅傾斜坍陷後，王鴻薇與其團隊到場察看。對於收受基泰建設30萬元政治獻金，王鴻薇8日表示對於國政監督絕無寬貸，政治獻金也公開申報，不論是建商停工、市府咎責、要求代位求償，要求都相當明確。

王鴻薇也說，過去監督綠能，民進黨就玩過一次，已經證明無效，如今又想故技重施，帶頭指責她收政治獻金，「民進黨議員簡舒培、王閔生收政治獻金，民進黨不敢認嗎？」

民進黨立法院黨團記者會上，立委參選人謝佩芬質疑，很多居民就在問，王鴻薇昨天站在台北市長蔣萬安旁邊，究竟是在擔心居民還是基泰建設？立委參選人吳崢則說，居民多月前就陳情，在地立委王鴻薇有時間抹黑，卻對大直住戶的公安問題不予以聞問，且近兩次選舉都收受基泰建設政治獻金，不知道昨天到現場時是作何感想。