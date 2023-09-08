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社會 社會焦點 保障人權

別誤闖！大直公寓塌陷「馬路裂成波浪」　警擴大交管範圍看這裡

▲北市大直民宅下陷周邊管制範圍。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市大直公寓嚴重下陷，周邊交通管制範圍，點圖可放大。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、蔡怡萍／台北報導

台北市中山區大直街94巷民宅昨（7）日晚間發生嚴重傾斜塌陷，甚至整棟直接下陷「1樓變地下室」，約369名住戶緊急撤離，而禍首正指向隔壁建案「基泰大直」，由於工地持續進行灌漿回填，且擔心影響範圍擴大，台北市中山分局也擴大周邊交通管制路段，請用路人避免進入管制區域。

警方指出，因應9月7日大直街94巷建案工程導致地基塌陷，造成該工區旁之大直街94巷1弄數棟房屋傾斜，為利工程搶救及周邊住戶安全，本分局針對大直街以北、大直街84巷以東、大直街94巷3弄以南、大直街124巷以西道路管制人車進出，相關管制點如下:

一、大直街與大直街67巷口
二、大直街84巷與大直街口。
三、大直街與大直街94巷口。
四、大直街與大直街124巷口。
五、大直街94巷1弄與大直街124巷口。
六、大直街94巷3弄與大直街124巷口。

籲請駕駛人隨時收聽廣播最新訊息，避開管制區、提前改道行駛，並遵守各路口員警及義交之指揮，以免管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。

▲▼大直工地塌陷。（圖／記者湯興漢攝）

▲基泰建設的工地出包，釀台北市中山區大直街民宅傾斜坍陷。（圖／記者湯興漢攝）

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