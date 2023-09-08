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社會 社會焦點 保障人權

基泰建設黑歷史曝！涉吸金上億、黑衣人強拆　保證買回卻搞詐騙

▲▼ 。（圖／攝影中心攝）

▲大直街94巷整排屋齡40年的公寓，7日晚間發生嚴重龜裂傾斜危機。（圖／攝影中心攝）

記者劉人豪／台北報導　

台北市中山區大直街94巷1弄，昨（7）日晚間8時左右發生民宅塌陷傾斜情形，整棟建物甚至下沉，使得1樓變成地下室，導火線指向隔壁基泰建設正在興建的「基泰大直」工程。而基泰建設公司黑歷史也被挖出，除了涉吸金上億元，違反《銀行法》遭偵辦外，甚至還找黑衣人強拆民眾設在私有土地上的合法圍籬；以及兜售上億豪宅，承諾3年內「原價買回」，後來房價下跌，卻沒人要負責履約。

▲▼基泰建設董座陳世銘涉境外不動產吸金上億被約談到案。（圖／記者劉昌松攝）

▲基泰建設董事長陳世銘涉境外不動產吸金上億，150萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼基泰總經理馮先勉Ａ。（圖／記者游宗樺攝）

▲涉嫌吸金上億，基泰總經理馮先勉150萬交保。（圖／記者游宗樺攝）

2022年時，檢調單位接獲檢舉，指出基泰建設於2011年至2014年間，對外宣稱可投資境外不動產，並有固定年息，藉此名目吸金達上億元，其中有被害人拿不回款項，發現是騙局一場，憤而紛紛提告，檢調認為總經理馮先勉涉嫌違反《銀行法》，諭令以150萬元交保，並限制其出海、出境；基泰建設董事長陳世銘，違反《銀行法》等罪嫌，諭令200萬元交保候傳併限制住居。

▲▼大直建案「基泰大直」持續發生倒塌，路面嚴重傾斜。（圖／記者黃彥傑攝）

▲「基泰大直」發生倒塌，路面嚴重傾斜。（圖／記者黃彥傑攝）

民進黨立委高嘉瑜則表示，她2015年還在擔任議員時，基泰建設為了讓基地建照前後臨陸擴大利益，竟找黑衣人強拆民眾設在私有土地上的合法圍籬，最扯的是基泰建設以前後臨路的虛假圖面送交市府申請建照，因此強拆私地合法圍籬以製造建地臨路的假象，而市府建管處竟然在她召開協調會戳破時才「驚然發現」，讓她直言「根本就是官商勾結、惡意包庇」。

▲▼基泰建設股東會議。（圖／記者黃靖惠攝）

▲基泰建設總經理馮先勉被起訴涉嫌用保證買回協議詐騙豪宅買家。（圖／資料照）

基泰建設也涉嫌在2013年間，為了賣出位於台北市公館商圈的「基泰台大」1.3億豪宅，找來吉利公司和買家、春源鋼鐵董事長蔡錫奇簽協議，保證代租3年，期間可原價買回，後來房價下跌，卻沒人要負責履約，蔡憤而提告，台北地檢署調查認為，基泰建設明知無力履行，卻一手主導承諾保證買回的協議，被指控詐欺。

▲▼大直街94巷公寓坍塌陷落現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲大直街94巷公寓坍塌陷落現場。（圖／記者湯興漢攝）

「基泰大直」位在大直街94巷尾，整棟大樓共12層樓、33戶，規劃2房20坪、3房30坪、4房40坪的產品，預計在2025年第三季完工，而該預售案的平均成交價約在134.97萬／坪，最高的成交價有賣到144.39萬／坪。

針對此次公寓整棟塌陷危機，基泰建設表示，台北市中山區「基泰大直」建案於9月7日晚間，因營造廠施工不慎，造成鄰房損壞，本公司深表遺憾。為維護公共安全，公司已於第一時間要求停工，同時進行相關措施，包括安頓受損戶住宿等事宜。並在協力廠商的協助下，進行全晚灌漿穩定工地，防止災害擴大。台北市政府也大力協助管制交通、斷水、斷電、斷瓦斯，提供現場照明。全案慶幸未有任何人員傷亡。

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