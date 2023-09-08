綠營控收基泰建設政治獻金　王鴻薇轟：不恥！用受災操作政治資本

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

台北市中山區大直街巷弄昨晚有多棟民宅傾斜塌陷，原因是鄰近建案的基泰建設工地出包，底層支撐的連續壁折斷破裂。民進黨8日爆料，立委王鴻薇在去年議員選舉、今年立委選舉收了基泰建設30萬元政治獻金，王鴻薇則回應，國政監督她絕無寬貸，政治獻金也公開申報，質疑民進黨議員簡舒培、王閔生收政治獻金，民進黨不敢認嗎？更痛批「利用市民受災來操作政治資本，令人不恥。」

民進黨今日召開記者會，指控王鴻薇在去年議員選舉跟立委補選期間，相隔不到70天拿了基泰建設兩筆政治獻金，質疑，「王鴻薇昨天站在蔣萬安旁邊，究竟是在擔心居民還是基泰建設？」

對此，王鴻薇強調，對於選民託付責任她兢兢業業，對於國政監督絕無寬貸，政治獻金也公開申報，不論是建商停工、市府咎責、要求代位求償，要求都相當明確。王鴻薇痛批，過去監督綠能，民進黨就玩過一次，已經證明無效，如今又想故技重施，帶頭指責她收政治獻金，質疑「民進黨議員簡舒培、王閔生收政治獻金，民進黨不敢認嗎？」更開轟「民進黨利用市民受災來操作政治資本，令人不恥。」

另對基泰建設工地出包，王鴻薇表示，基泰建設施工造成災損，經過事實認定後確認違失，建商也承認施工不慎，應負起最大責任，善後拆除重建，以及相關的賠償必須要求建商負百分之百的責任。台北市政府應該即刻勒令基泰建設所有工程停止作業接受檢查，保障民眾生命財產安全。

至於受損住戶權益，王鴻薇提及，目前她已向蔣市府建議啟動代位求償機制，由台北市政府代墊相關款項，先讓民眾獲得理賠，取得代位權後向基泰建設求償；同時蔣市府也應立即注意建商是否有脫產動作。此外，包括慰問、關懷與協助安置，目前市府都正在進行，將以民眾權益做為最高考量，以最快的速度恢復市民權益。

王鴻薇表示，目前共有197戶329人安置於九個旅舍，但依目前來看，安置必然會是長時間，今天市府已要求觀傳局比照防疫旅館對災民做長期的安置打算。另外，她也建議，台北市副市長李四川盡快清點台北市已完工的社會住宅，並先採買簡單家俱和家電，讓受災比較嚴重的災民可以做較長期的安置。