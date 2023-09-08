大直建案出包毀民宅！　王鴻薇被爆70天內收基泰建設2筆政治獻金

▲民進黨立委參選人謝佩芬。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

台北市中山區大直街昨晚發生大範圍民塌陷傾斜情形，意外發生原因是鄰近的基泰建設工地出包，該區立委王鴻薇也夜赴現場，但被爆去年議員選舉跟立委補選期間，相隔不到70天拿了基泰建設2筆政治獻金，因此，民進黨立委參選人謝佩芬8日就提出質疑，很多居民就在問，王鴻薇昨天站在蔣萬安旁邊，究竟是在擔心居民還是基泰建設？

對此，王鴻薇也立即回應，表示對於選民託付責任她兢兢業業，對於國政監督她絕無寬貸，政治獻金也公開申報，不論是建商停工、市府究責、要求代位求償，要求都相當明確。王鴻薇痛批，過去監督綠能，民進黨就玩過一次，已經證明無效，如今又想故技重施，帶頭指責她收政治獻金，更開轟「民進黨利用市民受災來操作政治資本，令人不齒。」

謝佩芬指出，這不是第一天發生，在8個月前牆面就有大裂縫，居民只能採自救方式貼上公告，提醒鄰居基泰建設有問題，多次陳情但卻不見市府關心、不見在地立委王鴻薇關心，王鴻薇卻頻頻對屏東建設指手畫腳。

謝佩芬表示，王鴻薇去年議員選舉跟立委補選期間，相隔不到70天拿了基泰建設兩筆政治獻金，很多居民就在問，王鴻薇昨天站在蔣萬安旁邊，究竟是在擔心居民還是基泰建設？

謝佩芬表示，王鴻薇關心屏東建設停車場有幾台車，怎麼沒注意到當地居民的安危呢？如果平常關在關心選區、走動地方，怎會不知道居民都很擔心這個建案已經影響到生活安全，甚至在今天早上，建案隔壁的學校操場跟圍牆都有裂縫。

謝佩芬表示，請問蔣萬安是不是當上市長就拋棄居民、王鴻薇是否選上立委就不顧選區，關心遙遠的地方卻放在地居民安危不顧，還是希望能多關心這裡。