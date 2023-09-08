大直建案塌陷毀民宅　高嘉瑜指民眾陳情無下文：要出事市府才會醒？

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者宋良義攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市中山區大直街發生民宅傾斜情形，晚上11時左右更有一棟的一樓直接下陷，意外發生原因是鄰近的基泰建設工地出包，底層支撐的連續壁折斷破裂所致。有住戶無奈指出，已經陳情8個月，「沒有人要理我們」。民進黨立委高嘉瑜8日痛批，為何在台北市基泰建設可以如此囂張？一定要事情發生、民宅倒塌，北市府才會醒來嗎？有這樣的台北市府真的是悲哀。

高嘉瑜表示，昨天看到大直的基泰建設發生這種事真的不意外，基泰建設一直以來劣跡斑斑，民眾陳情已經8個月，台北市建管處居然認為民宅裂縫不大、沒有危險跟列管必要，結果昨天6棟民宅發生傾斜，還有一棟民宅連1樓都看不到，這樣的建商市府敢掛保證安全無虞？到底基泰建設背後有什麼樣的關係，才能讓市府一再包庇、如此目無法紀。

高嘉瑜指出，基泰建設內湖部分，也有民眾陳情，從5月到現在基泰建設都沒有施作安全圍籬，只用簡易鐵皮搭建，現在是颱風季節，若發生意外也有危險，民眾9次陳情北市建管處都置之不理，台北市府必須針對基泰建設所有工地嚴格稽查、要求停工，保障市民安全。

高嘉瑜質疑，唯獨基泰建設，民眾陳情這麼久市府都視而不見、繼續擺爛，為何在台北市基泰建設可以如此囂張、為所欲為？一定要事情發生、民宅倒榻，北市府才會醒來嗎？有這樣的台北市府真的是悲哀。

當地民眾表示，這些簡易圍籬已經檢舉好幾次了，工人施作時也會攀爬圍籬，市府都說會要求改善，5月到現在已經檢舉9次了，但都沒有改善過，到現在房子都已經蓋到5樓了，應該要依照施工規範把圍籬建好，過去工人就有把圍籬撞毀，還請黑衣人在現場不讓我們恢復，房子都可以往上蓋，標準施工圍籬卻蓋不好，不知道建管處在幹什麼。