她質疑王鴻薇「基泰最大門神」　曝12筆政治獻金流向：多數國民黨籍

▲大直工地塌陷。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市中山區大直街發生民宅傾斜情形，更有一棟的一樓直接下陷，意外發生原因是鄰近的基泰建設工地出包，而該區為立委王鴻薇選區，對此，基進黨8日質疑，基泰捐了12筆政治獻金，其中絕大多數為國民黨籍，金額更超過百萬，其中王鴻薇收了最多，是不是基泰的最大門神？

對於相關爭議，王鴻薇回應，對於選民託付責任她兢兢業業，對於國政監督她絕無寬貸，政治獻金也公開申報，不論是建商停工、市府咎責、要求代位求償，要求都相當明確。

基進黨發言人楊佩樺表示，這次發生工安意外的基泰建設可說是前科累累，2014年在信義區興建建案就造成附近住家傾斜、鋼筋裸露、門歪斜。在2011年到2014年期間，用投資境外不動產、保證獲涉嫌不當吸金上億元。2019年老闆陳世銘高價兜售上億豪宅，並承諾3年內「原價買回」的大利多，後來房價下跌、市值損失千萬，基泰建設卻拒絕履約，遭告詐欺。

楊佩樺批評，如此前科累累的基泰建設手握23件都更、在台北有4建案，卻要等到房子塌了才被注意到這個建商可能有問題。其實這次施工釀災是有跡可循的，附近住戶早已在數月前向市府都發局陳情，且只收到一個「解套公文」，判定會勘標的無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」、「本局不予列管」。

楊佩樺質疑，現在釀成禍事，要民眾如何相信市府？現在人心惶惶，民眾擔心哪裡還有基泰的建案，會不會剛好在自家旁邊施作，會不會造成房屋的倒塌、毀損。

楊佩樺批評，根據監察院政治獻金查閱平台顯示，基泰建設在去年市議員選舉期間，捐了12筆政治獻金，其中絕大多數為國民黨籍，總捐款金額超過百萬。而選上市議員就落跑選立委的王鴻薇，更是在短短的3個月內，總計收了基泰30萬的政治獻金。

楊佩樺質疑，這些收了基泰建設錢的藍營市議員要不要出來解釋，為什麼市府會發出公文幫基泰解套，平常是不是就在官官相護？至於收了基泰最多錢的王鴻薇，請出來說清楚，是不是基泰的最大門神？