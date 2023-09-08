籲北市停止基泰4工程接受檢查　王鴻薇：建商需負百分之百責任

▲王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

台北市中山區大直街發生民宅傾斜情形，原因是鄰近建案的基泰建設工地出包，而根據基泰建設官網資料顯示，基泰建設在台北有5處新建案，包括「基泰大直、基泰建中、基泰大安、基泰磺溪、基泰碧湖」。立委王鴻薇8日表示，此次民宅傾斜相關賠償必須要求建商負百分之百責任，且北市政府應該即刻勒令基泰建設所有工程停止作業接受檢查，以保障民眾生命財產安全。

王鴻薇今日在臉書發文表示，基泰建設施工造成災損，經過事實認定後確認違失，建商也承認施工不慎，應負起最大責任，善後拆除重建，以及相關的賠償必須要求建商負百分之百的責任，台北市政府也應該即刻勒令基泰建設所有工程停止作業接受檢查，保障民眾生命財產安全。

王鴻薇提及，目前她已向蔣市府建議啟動代位求償機制，由台北市政府代墊相關款項，先讓民眾獲得理賠，取得代位權後向基泰建設求償，包括慰問、關懷與協助安置，目前市府都正在進行，將以民眾權益做為最高考量，以最快的速度恢復市民權益。

王鴻薇指出，目前共有197戶329人安置於九個旅舍，但依目前來看，安置必然會是長時間，今天市府已要求觀傳局比照防疫旅館對災民做長期的安置打算。另外，她也建議，台北市副市長李四川盡快清點台北市已完工的社會住宅，並先採買簡單家俱和家電，讓受災比較嚴重的災民可以做較長期的安置，同時呼籲蔣市府立即注意建商是否有脫產動作。