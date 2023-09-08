免驚！基泰建案毀民宅367人無家可歸　北市府承諾可住到9月11日

▲基泰建案出包，工地塌陷波及鄰近民宅。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市大直街94巷1弄於7日晚間8時左右發生民宅傾斜情形，甚至還有民宅下陷「直接少一層」；意外發生原因是鄰近的基泰建設工地施工出包。台北市政府表示，目前已預防性疏散撤離的戶數為197戶、367人，收容安置329人；至於外傳僅安置一晚，北市觀傳局說，除了7日晚間的緊急安置，也會提供居民住宿至少到9月11日，且居民免付住宿費；至於長期安置部分，已與各大旅館協調安排中。

經建管處盤點後，目前受影響的有94巷1弄1、3、5、7、9號及3弄12、14號，總計7棟，自昨晚事故發生後至8日上午，影響範圍似乎有擴大的跡象。另外，目前已預防性疏散撤離的戶數為197戶、367人，收容安置329人，分別安置在9間旅館。

觀傳局表示，針對9月7日大直民宅坍塌住戶緊急安置需求，觀傳局已配合區公所，第一時間協調居民入住至北市9間旅館、144間房間；另外，還備有4間旅館58間房備用。

觀傳局強調，除了7日晚間的緊急安置外，也要提供居民住宿至少到9月11日，且居民免付住宿費。同時，民政局亦於各旅館指派專人駐點協助，關懷並即時反映災民需求。

至於受災戶的長期安置問題，觀傳局強調，已立即與各大旅館協調安排中，會以居民生活機能、舒適為最優先考量。針對居民可能有返家拿取物品需求，交通局也已安排接駁專車，待現場指揮官確認建物安全後，方可協助民眾返家領物。

▲大直工地塌陷，民眾登記返家取家當。（圖／記者湯興漢攝）