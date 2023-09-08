金正恩訪俄「極樂列車」曝！美女隨侍20hrs　全程狂嗑龍蝦美酒

▲金正恩料將搭乘金氏家族的奢華防彈裝甲列車訪俄。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

北韓最高領導人金正恩預計將在下周前往俄羅斯東部與俄羅斯總統普丁會面，以討論軍售及聯合軍演等議題。外界預期，金正恩很可能會像2019年出訪俄羅斯一樣，搭乘其父親、前獨裁者金正日留下的綠皮火車，並在美酒、龍蝦等精緻料理與美女環繞的情況下，度過20小時的車程。

據《紐約郵報》報導，這列綠皮火車是金氏王朝的一部分，它是因為金日成厭惡飛行而建。其裝甲保護極強，整列火車都是防彈的，但其速度只有世上最快的法國高速鐵路（TGV）的10%，平均時速僅37英里。

Kim Jong Un's foreign visits are often shrouded in secrecy and heavy security. Like his grandfather and father, the North Korean leader often travels by a special train, which is believed to include more than 20 armored cars https://t.co/3vCdsr1E8U pic.twitter.com/QfgMrKMXEo — Reuters (@Reuters) September 6, 2023

據悉，這列火車風格極盡奢華，除了配有深色木板裝飾的會議室、多間臥室、衛星電話、平板電視，以及100名安全人員外，餐車裡還有精通俄羅斯、中國、韓國、日本和法國美食的廚師隨時待命，與該國多數人民的貧困生活形成強烈對比，因此這輛列車也被形容為北韓與世隔絕的象徵。

據多次陪同金正日出訪的前俄羅斯外交官普里科夫斯基（Konstantin Pulikovsky）回憶，前領導人金正日要求其隨從將成批的活龍蝦和高級食材新鮮空運到火車上，此外列車還供應烤肉與一箱箱波爾多與勃艮第葡萄酒，但金正日對於俄羅斯煎餃並不感興趣。

普里科夫斯基也提到，為了給旅程增添情趣，金正日也會安排一群美女在車上為他用韓語和俄語演唱小夜曲。此外，為了防範襲擊，北韓領袖出行時，當局也會安排共90節的3列火車同時出發。第一列火車擔任「衝鋒隊」確認鐵路安全性，第二列火車載著領袖及貼身人員，第三列火車則載有隨行人員與高科技設備，以便元首下達命令或聽取簡報。