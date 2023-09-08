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海葵餘威釀「黑色暴雨」重創香港　已致14傷！深圳水庫深夜洩洪

▲▼海葵餘威釀「黑色暴雨」重創香港。（圖／翻攝自海客新聞）

▲海葵餘威釀「黑色暴雨」重創香港。（圖／翻攝自海客新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

深圳市防汛防旱防風指揮部辦公室今日（8日）凌晨突然發布，關於深圳水庫排洪預警的緊急通告。通告表示，由於連續降雨，深圳水庫水位已接近汛限水位，決定於9月8日0時15分開始排洪。影片顯示，深圳路面成河洪流洶湧。另外，香港7日晚間11點至午夜12點、1小時雨量為158.1毫米，是自1884年有記錄以來的最高紀錄，創139年來的新高。

據深圳衛視，深圳市應急管理局防災減災處處長王常效回應，「因為深圳水庫周邊積水區是暴雨，所以水位上漲比較快，深圳水庫已經超過它的虛線警戒水位，根據水庫的申請，已經同意水庫開始洩洪，但這個洩洪量比較小，只有80立方米每秒左右的流量，可能對下游影響不會太大。」

▲▼海葵餘威釀「黑色暴雨」重創香港。（圖／翻攝自海客新聞）

王常效表示，受影響主要是羅湖區、福田區沿深圳河比較低窪一帶的地方，「在這裡提醒，沿深圳河低窪地的這些群眾需要轉移，另外，羅湖區和福田區要加強對河邊的巡邏，特別提醒市民朋友不要進行下河撈魚等活動。」

市民曾先生指出，「路邊已經積水了，深的地方有差不多1米多，(積水）那幾個路段已經交通管制，讓我們盡量不要出門，附近小區(車庫)被淹，有沒有淹到底還不清楚。」

9月7日22時21分，深圳市氣象局表示，7日深圳滑動3小時雨量已經突破歷史極值。深圳應急管理發布緊急提醒，為保障安全，請廣大市民朋友減少不必要外出，盡量待在室內。深圳地鐵微博此前發布通告，因行車組織調整，地鐵16號線黃閣坑站、愉園站暫停服務。

▲▼海葵餘威釀「黑色暴雨」重創香港。（圖／翻攝自海客新聞）

目前，深圳多部門已調動各類資源全力開展搶險救援。相關部門正加強道路巡查，及時清理排水管道，確保排水暢通。同時，做好危險區域的警戒工作，及時通知和疏散危險區域內的市民。

香港方面，7日晚9時25分，香港天文台發出黃色暴雨警告信號，25分鐘後即改發紅色暴雨警告信號，至11時05分再改發黑色暴雨警告。據港府新聞處通報，截至8日3時15分，水災已致14人受傷，傷者年齡分布在32至76歲。

香港多處受大雨影響。除新界北嚴重水浸，港島多處亦成澤國，尤以東區柴灣、筲箕灣一帶最為嚴重。從多條網上影片可見，有城巴下層入水，亦有警車於環翠道馬路「涉水」，水深高達半架車，多部車輛疑似浸在路邊熄火；港鐵柴灣站大堂亦被水淹。而柴灣環翠邨停車場，更不斷有水倒灌，出現嚴重水浸。

▲▼海葵餘威釀「黑色暴雨」重創香港。（圖／翻攝自海客新聞）

香港天文台呼籲市民採取適當的預防措施，而且大雨可能引致山洪暴發，呼籲市民遠離河道，並注意鄉村附近的防洪警鐘。

此外，深圳電視台發布洩洪預警信號，深圳已經通知港方洩洪。香港方面表示，一些新界地區可能出現水浸情況。有關政府部門，包括北區民政事務處，渠務署、警務處、消防處、水務署和社會福利署已獲通知，以便他們採取適當措施。

9月8日凌晨，香港特首李家超在社交媒體發布消息稱，晚上本港持續下暴雨，「天文台在晚上11時許發出黑色暴雨警告信號，我十分關注全港多個地區出現嚴重水浸的情況。紀律部隊正處理緊急求助個案，多個政府部門，包括渠務署、路政署、民政事務署及相關部門正全力採取應對行動，並前往受影響地區處理各種情況。請市民因應實際情況盡量留在安全地方，留意最新天氣消息及政府發放的資訊。」

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