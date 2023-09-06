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海盜、盲人、作家怎麼說香港？劇場重現香港200年　藝術節壓軸演出

▲▼「再拒劇團」與香港詩人廖偉棠合作帶來《說吧，香港》聲音劇場，「2023臺北藝術節」壓軸登場。（圖／趙紹伯攝影／臺北表演藝術中心提供）

▲「再拒劇團」與香港詩人廖偉棠合作帶來《說吧，香港》聲音劇場，左至右：導演黃思農、詩人廖偉棠、音樂人黃衍仁。（圖／趙紹伯攝影／臺北表演藝術中心提供）

記者林育綾／台北報導

台灣與香港因地緣關係，在許多議題上也有共感和交流，包括2003年風靡台港的藝人張國榮於高樓一躍而下，同年台港也共同經歷SARS事件等。如今「再拒劇團」與香港詩人廖偉棠合作帶來《說吧，香港》，以他的15首編年組詩為本，透過聲音敘事手法，從海盜、作家、盲人、藝術家、政治家等「正史之外」的角度，來訴說香港的200年歷史，9/30-10/1在「2023臺北藝術節」壓軸登場。

▲▼「再拒劇團」與香港詩人廖偉棠合作帶來《說吧，香港》聲音劇場，「2023臺北藝術節」壓軸登場。（圖／林政億攝／臺北詩歌節提供）

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▲《說吧，香港》在2020於臺北詩歌節首演時索票一空。（圖／林政億攝／臺北詩歌節提供）

《說吧，香港》在2020於臺北詩歌節首演時索票一空，大受好評，如今再以「聲音劇場」形式，在臺北藝術節壓軸登場，導演黃思農攜手台港兩地的金馬獎音樂人黃衍仁、曾韻方，為詩作譜曲演唱，並加入演員鄭尹真、禤思敏，以華語、粵語雙語朗誦詩作。

節目結合詩歌及劇場形式，以人物誌的方式描繪香港200年的歷史，揉合環境音樂、民謠、龐克、圓舞曲、聲響演奏、地水南音等音樂型態。

而廖偉棠選擇描繪的人物，並非從大家熟悉的香港切入，是以「正史以外」的人物和角度，包括1810年清朝的女海盜鄭一嫂、盲樂師杜煥以「地水南音」演唱娼妓悲歌等。

▲▼「再拒劇團」與香港詩人廖偉棠合作帶來《說吧，香港》聲音劇場，「2023臺北藝術節」壓軸登場。（圖／趙紹伯攝影／臺北表演藝術中心提供）

▲廖偉棠選擇描繪的人物，並非從大家熟悉的香港切入。（圖／趙紹伯攝影／臺北表演藝術中心提供）

到1940年後，香港捲入戰爭巨浪，隨中國情勢的演變，作家蕭紅、張愛玲的輾轉流離也呼應了香港的命運。1960年後，六七暴動中的理髮學徒陳永祥，對香港時代有強烈印記的文學家也斯、巨星張國榮也出沒於詩行句間。

廖偉棠也將2000年後台灣民眾熟知的雨傘革命、反送中運動，放入演出之中。他表示「我選擇這些沒有被正史所觸及的人們，告訴大家另一個香港存在，也希望能透過詩為那些死去的人、被主流歷史排除在外的人發聲。」

▲▼「再拒劇團」與香港詩人廖偉棠合作帶來《說吧，香港》聲音劇場，「2023臺北藝術節」壓軸登場。（圖／趙紹伯攝影／臺北表演藝術中心提供）

▲節目將揉合環境音樂、民謠、龐克、圓舞曲、聲響演奏、地水南音等音樂型態。（圖／趙紹伯攝影／臺北表演藝術中心提供）

廖偉棠表示，《說吧，香港》跟2020年相比，又有一些新的修訂，因為過去幾年，香港又有很多新的壓力、焦慮、痛苦出現，新的版本應該要把這些都納入。所以作品從誕生到現在，「還在不斷在生長」，如同現在香港的轉變。

《說吧，香港》的結尾，有一首詩名叫做〈我夢見一個未來的香港人〉，他希望這個作品不要停留在一連串的歷史事件上，而是更延伸到未來去。

▲▼「再拒劇團」與香港詩人廖偉棠合作帶來《說吧，香港》聲音劇場，「2023臺北藝術節」壓軸登場。（圖／林政億攝／臺北詩歌節提供）

▲《說吧，香港》邀請觀眾一同見證香港200年的歷史更迭。（圖／林政億攝／臺北詩歌節提供）

2023臺北藝術節《說吧，香港》將於9/30~10/1日於中山堂中正廳演出，邀請觀眾一同見證香港200年的歷史更迭，企圖以宏觀角度訴說島嶼記憶，也期盼觀眾以相應觀點回顧，再探索台灣這片土地，購票可至OPENTIX兩廳院文化生活。

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關鍵字：

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