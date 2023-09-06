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香港YTR來台1年爆「台灣人缺點」超鬱悶：移民前三思

▲▼香港YTR曝台灣人缺點「很假」 勸移民前三思網戰翻。（圖／翻攝馬米高 Michael MMG）

▲香港YTR馬米高認為，台灣人很假。（圖／翻攝馬米高 Michael MMG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

香港藝人馬米高在23萬訂閱的個人YouTube頻道上傳最新影片，與移民來台的香港人Jenny大談香港、台灣間的文化衝突，並點出台灣人的缺點，包括「死不認錯」、「講話很假」、「不可以被直接批評」及「玻璃心」等。Jenny也說，「來台灣玩就好，定居就三思」。

馬米高近日在個人YouTube頻道以「【移民台灣三思】台灣人好假～死不認錯～不可直接批評～?」為題表示，他來台1年多，生活環境、習慣與香港有差異，因此覺得有點鬱悶，這才找來台10年的香港人Jenny聊聊。

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馬米高表示，他不懂台灣的行人安全問題，每次過斑馬線時汽機車都不會禮讓，在香港只要走上斑馬線，汽機車就會急停，但台灣駕駛反而會加快速度通過，「我還想踏出斑馬線，告訴那些他們（駕駛）我（行人）有優先權」，但「我還是不要用自己的生命去教訓他們，在台灣過馬路，真的要非常留神」。

馬米高與Jenny聊天時，提及香港人與台灣人的差別，認為台灣人說話較為「委婉、婉轉」，拒絕人時不直接，反而會以「好像」「先不要」、「不太合適」等說法來拒絕人，且「先不要」就等於「不要」，「還好」也就是「不好」，直言台灣人無法給出明確的答案，但心中其實早就有答案了，只因為不想太過直接而得罪人。

▲▼香港YTR曝台灣人缺點「很假」 勸移民前三思網戰翻。（圖／翻攝馬米高 Michael MMG）

▲馬米高與Jenny都認同香港、台灣的文化差異大。（圖／翻攝馬米高 Michael MMG）

Jenny舉例，想拒絕吃飯邀約本來只要短短幾個字回應就好，但台灣人卻會寫一篇文章，並在句尾、文末加上波浪號或表情符號、貼圖等來拒絕，「所以要有說話的藝術」，而馬米高也說，香港、美國人傳訊息都不會加上表情符號，「他們覺得這是不專業的東西」。

馬米高說，台灣人遇到生氣的事時，因為委婉不會直接砲轟，讓他覺得很假，而Jenny也說雙方若沒有火氣，根本無法吵架，反而會因此開始檢討自己「我這樣做是錯的嗎？對方不對變成自己不對」。另外，台灣人也不認錯，會說「我不知道」或「不好意思」。

馬米高表示，香港人認為的「假」，通常是對方想害人、想得到利益，但台灣人是怕別人不好受、怕尷尬，想做「假好人」。但Jenny並不認同，直言台灣人是真的好人，只是做事會「互相」，去體諒、換位思考及有同理心。

馬米高認為台灣人委婉，所以彼此都會委婉說話，等於不能接受直接的批評。他認為，若他有做錯事，他很願意聽批評並改進，但台灣卻不同，Jenny也勸他「不行的，這裡不可以太直接，難怪你經常被人罵」。

最後，馬米高及Jenny指出，台灣人怕尷尬、怕被認為多事，想法很群體，但香港人都是個人主義。他們認為，「來台灣玩就好，定居就三思啦」。

▲▼香港YTR曝台灣人缺點「很假」 勸移民前三思網戰翻。（圖／翻攝馬米高 Michael MMG）

▲Jenny對香港人喊話，可以來台玩，但定居就要三思。（圖／翻攝馬米高 Michael MMG）

網友看完紛紛留言，「尊重別人文化之餘要保留初心和自我！這個是高難度操作啊！祝你成功」、「我是馬來西亞人，也相當能體會到和台灣人相處的特點，真的是文化差異，馬來西亞人和香港人相處模式很接近，說話比較直接和簡短」、「身為台灣人，以前覺得香港人很沒禮貌太直接，現在知道真的只是文化不同，所以台灣人的禮貌或委婉讓香港人不習慣是可以理解的，真的只是環境和文化不同」。

也有香港網友說，「老實說作為香港人並沒有覺得很優越啊，看我們的政府、我們的房價、我們的物價，香港人要團結的時候真的會讓人熱淚盈眶，但很多時候我們都超討厭對方的。台灣是一個很棒很棒的地方，但沒有一個地方是完美的，這支影片也是在告訴想要移居台灣的人要留意這些是台灣很切實的文化，要做好心理建設，而不是要抵毁這個地方喔」。

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