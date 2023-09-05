吃完椰子雞上吐下瀉！一家四口全中毒　店家堅稱：食品安全沒問題

▲一家四口吃完椰子雞上吐下瀉。（圖／記者李鍾泉攝）



記者林郁婷／綜合報導

廣東深圳一家四口到某連鎖椰子雞店用餐，不料回家後竟陸續上吐下瀉，到醫院檢查後得知是細菌性中毒，氣得找店家負責人理論，雙方協商一天後，對方只願意退錢，更堅稱自家的食品安全沒問題，應與個人體質有關。

據《澎湃新聞》報導，一名女網友「小鹿」在小紅書發文爆料，一家人前一天計畫中午吃椰子雞，因此早餐沒吃什麼東西，大人吃了一點麵包，小孩則是只有喝牛奶，約一點多到達「四季椰林椰子雞店」後，吃了椰子雞以及含有牛肉丸和竹筍的煲仔飯等食物。

▲女子曬出檢驗報告及孩子嘔吐照。（圖／翻攝自小紅書，下同）



「小鹿」進一步透露，四人回到家後，大約從下午4點多開始，丈夫感覺腹絞痛，接著不停拉肚子，也沒有吃晚餐，直到凌晨一點自己也開始嘔吐和拉肚子，隔天早上兩個孩子又出現相同情況，再回想四人共同吃過的食物只有椰子雞，立即到醫院檢查。

「小鹿」指出，檢查結果顯示是細菌性中毒，「醫生說一個兩個可能是體質問題，但一家四口同時這樣，就可以推斷是食物有問題」，因此他們去向店家理論，但對方只願意退錢，「這個結果還是我們自己打電話問的，對方根本就沒有主動跟我們聯繫。」

「小鹿」分享最新進展，丈夫再次去到店裡協商，但仍然沒有找到共識，目前已經向相關部門投訴，「我才不要什麼賠償，我要的是公平公道」。

四季椰林（紅山6979店）工作人員強調，「我們的食品安全沒有問題，生病這個問題有很多原因，不一定是我們家，看個人體質」，但是會盡快解決糾紛。