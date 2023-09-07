　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

丈夫搞上親媽「309房玩按摩椅」！妻怒揭他身分：該叫你爸爸嗎？

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／Ettoday資料照）

▲人妻指控丈夫與親媽媽偷情，還揭露了丈夫的軍人身分。（示意圖／Ettoday資料照）

網搜小組／柯振中報導

桃園一名人妻在臉書上指控，27歲的丈夫與51歲的母親開房間，消息在網路上引起許多討論，震碎三觀的母女對質更是令人感到震驚。對此，人妻晚間也再度回應，相當感謝網友替她加油、打氣，不過她不會公布2人的照片，大家不必再卡位。

這名人妻在「爆料公社」指控，母親與她的丈夫發生婚外情，「一次被外遇就兩個家沒了」，最親近的2個人背著她跑去摩鐵開房間，傳訊告知「你跟櫃台說找309」，相約在309號房恩愛，甚至連家裡使用的車輛、居住的房間都有2人調情的痕跡，讓她感到十分崩潰，「求求前輩們，我要怎麼忘記？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後人妻也公布了她與生母對質的過程，起初生母還不斷否認，甚至質疑「我被設局」，一度喊冤被騙，最後總算坦承，確實有與她的丈夫出軌、開房，語氣還相當理直氣壯，氣得她將事件放上網爆料。

▼桃園人妻的丈夫與媽媽發生婚外情，氣得她公開丈夫的身分。（圖／翻攝臉書／靠北長官）

▲▼桃園人妻的丈夫與媽媽發生婚外情，2人相約到摩鐵開房。（圖／翻攝臉書／靠北長官）

貼文在網路上引起廣泛討論，人妻的妹妹也出面證實事件的真實性，也強調「我媽不是美魔女」，不但沒有漂亮的外表，身上也沒有錢，因此納悶為何姊夫還有辦法出軌，令人感到不可思議。

由於持續有網友湧入貼文中加油、打氣，更有人希望人妻可以公開丈夫、親媽的長相，讓大家來肉搜，她晚間也再度修改貼文回應，非常感謝大家的鼓勵，但她並非車輛，不需要加油，手邊也沒有照片可以公開，因此大家不必卡位。

此外，人妻還透露，丈夫是名職業軍人，因此她也有到臉書粉專「靠北長官」發文，開酸丈夫「老婆在家裡還要跟丈母娘調情，舒服嗎？那我應該喊你爸爸嗎」，可見對這件事情仍有相當的牴觸情緒。

 
ET快訊
144人受影響！大直房屋傾斜「擴大疏散中」　蔣萬安發聲
大直民宅下陷！1樓變地下室　住戶實踐大學過夜
丈夫搞上親媽「309房玩按摩椅」！　妻怒揭他身分：該叫你爸嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

丈夫搞上親媽「309房玩按摩椅」！妻怒揭他身分：該叫你爸爸嗎？

低壓帶水彈再轟2天！3地區「雷雨狂襲」嚴防淹水　太陽露臉時間曝

健保補助住院看護！試辦計畫再擴大　醫院增至84家「7.5萬人受惠」

新竹賓士媽被傳「半裸刺青照」氣炸：亂帶風向就拿你媽骨灰罈

獨／必比登豬腳店收小費開發票了！國稅局上門2次...豬公加4行字

澎湖4星餐廳徵人「月薪5.5億」！過來人揭待遇內幕：不意外

台南大豪雨「市區淹到小腿」　當地人崩潰求放假：市長快想辦法

台南「豪雨彈狂炸大淹水」4條地下道封閉　26座抽水站全力運轉

48歲患者膽固醇過高！醫給建議「每天吃1水果」　3個月降回正常值

柯支持代孕、安樂死！薛瑞元曝衛福部立場：不是有人提就馬上要處理

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

柴柴啃氣球期待爆破！下秒「直接消風」汪超傻眼

NANA在台北！辣露全身刺青　「見熟悉粉絲」下次要再來

天兵男氣炸鍋烘大麻！ 「烤太酥」全都毀了XD

許瑋甯遭傳「害怕同台吳慷仁」　拍侵犯戲留陰影..經紀人否認：沒這回事

王心凌跳起「霍元甲」BATTLE　隔五年發新歌：美少女本人

上半身2度「詭異左傾」　苗栗19歲無照男自撞亡

丈夫搞上親媽「309房玩按摩椅」！妻怒揭他身分：該叫你爸爸嗎？

低壓帶水彈再轟2天！3地區「雷雨狂襲」嚴防淹水　太陽露臉時間曝

健保補助住院看護！試辦計畫再擴大　醫院增至84家「7.5萬人受惠」

新竹賓士媽被傳「半裸刺青照」氣炸：亂帶風向就拿你媽骨灰罈

獨／必比登豬腳店收小費開發票了！國稅局上門2次...豬公加4行字

澎湖4星餐廳徵人「月薪5.5億」！過來人揭待遇內幕：不意外

台南大豪雨「市區淹到小腿」　當地人崩潰求放假：市長快想辦法

台南「豪雨彈狂炸大淹水」4條地下道封閉　26座抽水站全力運轉

48歲患者膽固醇過高！醫給建議「每天吃1水果」　3個月降回正常值

柯支持代孕、安樂死！薛瑞元曝衛福部立場：不是有人提就馬上要處理

來自雪國的遺書》二宮和也延續人性光輝　悲劇中融入喜劇的幸福氛圍

朝聖星國Atlas！8米高酒櫃太浮誇「店員這樣拿酒」　連周董都來打卡

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

桃園岳母搞上27歲女婿！人妻爆「親媽身分」

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應了

台灣「紙杯泡麵始祖」強勢回歸！老饕驚呼：懷念的童年味

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

60年最兇鬼月倒數！民俗專家警告別說「2句話」

LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網讚省錢

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

日本人出差怨「台人1惡習」！一票認了：無法反駁

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

回家務農「青貸100萬」　他被通知違約爆慘！全場力挺

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」

更多熱門

相關新聞

「Honda Odyssey」日本開放預購

「Honda Odyssey」日本開放預購

在先前預告將回歸日本市場後，Honda（本田）Odyssey也在今（7）日於日本展開預售，該車將以大陸廣汽本田生產的Elysion雙生車「逆輸入」販售，採單一2.0升e:HEV油電動力，售價尚未公布，預計第4季就會正式上市。

太魯閣搜出遺骸　台鐵局正式致歉

太魯閣搜出遺骸　台鐵局正式致歉

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

「小鳥要啾啾啾了！」車行老闆激戰重機女騎士

「小鳥要啾啾啾了！」車行老闆激戰重機女騎士

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

關鍵字：

人妻丈夫偷情丈母娘出軌外遇家庭

讀者迴響

熱門新聞

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

NIKE新鞋打對折現省2千

好萊塢「最閃夫妻檔」宣布離婚

快訊／Selina生了！

職軍睡了丈母娘！人妻再控「媽媽是慣犯」

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

驚吐「柯佳嬿懷孕」！坤達回應了

即／北市民宅「傾斜」發出碎裂聲　夫妻抱小孩逃離

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」

快訊／金鐘獎主持人揭曉！　

獨／賓士爆乳媽IG照曝　反控男駕駛拳頭捶車

「冷氣開26度↑」以為省電！她慘噴7000電費

畫面曝！峇里島電梯急墜34樓　5人變形慘死

更多

最夯影音

更多
台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧

台中必比登豬腳店收小費　老闆親曝原因：問心無愧
八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

八方鍋貼遭控有蛆在蠕動　業者：煎台140℃不可能有

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

台南透天厝「綠房子」外衣半脫！海葵威力太強　屋主出面了

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

陸黑心餐廳用「生水兌果汁」　一旁放畚箕、拖把顧客氣炸

柴柴啃氣球期待爆破！下秒「直接消風」汪超傻眼

柴柴啃氣球期待爆破！下秒「直接消風」汪超傻眼

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面