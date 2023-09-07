丈夫搞上親媽「309房玩按摩椅」！妻怒揭他身分：該叫你爸爸嗎？

▲人妻指控丈夫與親媽媽偷情，還揭露了丈夫的軍人身分。（示意圖／Ettoday資料照）



網搜小組／柯振中報導

桃園一名人妻在臉書上指控，27歲的丈夫與51歲的母親開房間，消息在網路上引起許多討論，震碎三觀的母女對質更是令人感到震驚。對此，人妻晚間也再度回應，相當感謝網友替她加油、打氣，不過她不會公布2人的照片，大家不必再卡位。

這名人妻在「爆料公社」指控，母親與她的丈夫發生婚外情，「一次被外遇就兩個家沒了」，最親近的2個人背著她跑去摩鐵開房間，傳訊告知「你跟櫃台說找309」，相約在309號房恩愛，甚至連家裡使用的車輛、居住的房間都有2人調情的痕跡，讓她感到十分崩潰，「求求前輩們，我要怎麼忘記？」

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事後人妻也公布了她與生母對質的過程，起初生母還不斷否認，甚至質疑「我被設局」，一度喊冤被騙，最後總算坦承，確實有與她的丈夫出軌、開房，語氣還相當理直氣壯，氣得她將事件放上網爆料。

▼桃園人妻的丈夫與媽媽發生婚外情，氣得她公開丈夫的身分。（圖／翻攝臉書／靠北長官）



貼文在網路上引起廣泛討論，人妻的妹妹也出面證實事件的真實性，也強調「我媽不是美魔女」，不但沒有漂亮的外表，身上也沒有錢，因此納悶為何姊夫還有辦法出軌，令人感到不可思議。

由於持續有網友湧入貼文中加油、打氣，更有人希望人妻可以公開丈夫、親媽的長相，讓大家來肉搜，她晚間也再度修改貼文回應，非常感謝大家的鼓勵，但她並非車輛，不需要加油，手邊也沒有照片可以公開，因此大家不必卡位。

此外，人妻還透露，丈夫是名職業軍人，因此她也有到臉書粉專「靠北長官」發文，開酸丈夫「老婆在家裡還要跟丈母娘調情，舒服嗎？那我應該喊你爸爸嗎」，可見對這件事情仍有相當的牴觸情緒。