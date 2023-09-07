桃園人妻妹不忍了　曝「51歲媽長相」納悶：為什麼姊夫吃得下去

▲桃園一名人妻痛訴，小三竟是自己的51歲親媽。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者施怡妏／綜合報導

桃園人妻在「爆料公社」大爆27歲的老公跟51歲的親媽搞上，曝光多張關係複雜、毀三觀的對話截圖，而原PO母女倆攤牌對話中，媽媽硬嘴稱被設計，「他帥嗎？有錢嗎？有什麼能力讓我去拐他？」甚至瞎掰去汽旅309號房，是與同事吃宵夜。對此，人妻的妹妹也傻眼，「我媽不是美魔女，沒錢也沒顏」。

人妻貼出多張對話紀錄截圖，從截圖中可以看到，先生跟岳母講話相當鹹濕，開房結束後，媽媽還問「有沒有讓你失望？」「我有把你包住嗎？」「你知道我的點，我會變得很自動」、「還想要」等，甚至還問女婿，上次跟老婆發生性行為是什麼時候。

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人妻向媽媽攤牌後，媽媽還狡辯開房是要跟同事吃宵夜，人妻氣炸反嗆「你吃的宵夜是我老公褲襠裡的鳥？」但媽媽接著又說自己是被騙，甚至指控原PO「你倆真是一路人，難怪我會被你倆給設計了！」這席話讓原PO氣憤，要大家「肉搜臭小三！」她還在留言處透露，媽媽51歲、老公27歲。

▲桃園岳母搞上女婿。（圖／翻攝自爆料公社）



毀三觀的劇情，讓許多網友震驚，直呼「想看媽媽照片」、「兩個狗男女的照片都要放出來啊！不然怎麼肉搜」、「好想看他們兩個照片」、「跪求媽媽照片、FB」、「懇求岳母的照片」、「為什麼不放老公跟媽的照片」、「既然都要爆出來了，幹嘛不連照片一起PO出來」、「可以放噁爛垃圾跟老綠茶的照片來看看嗎」。對此，原PO回應，「沒照片啊」。

貼文也釣出人妻妹妹留言，「我媽不是美魔女啦，不用想那麼漂亮，我們也很納悶，為什麼吃得下去」、「她沒錢，也沒顏」，至於媽媽的照片，她也沒有，「之前唯一一張好像被我刪掉了」。