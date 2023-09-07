激戰51歲岳母「汽旅309房」過程曝光　女婿：一試成主顧嗎？

▲岳母早在309房泡澡，等女婿來激戰。（圖／翻攝爆料公社）



網搜小組／劉維榛報導

桃園一名人妻爆料，27歲老公偷吃對象竟是「她51歲的親媽」，兩人跑到汽旅309號滾床，而開房細節也隨之曝光。媽媽調情喊話，要趁女婿還沒來之前泡澡洗香香，而肉體連結完，就迫不及待問「有沒有讓你...失望呀？」「我有把你包住嗎？」結果原PO老公回應「一試成主顧？」

一名女網友在臉書《爆料公社》貼出30多張截圖對話，有一部分是哥哥翻拍媽媽手機訊息，裡頭可見媽媽與女婿去汽旅滾床的前後鹹濕對話。8月某個晚上7點多，媽媽傳訊「跟櫃台說找309（房），就直接開車庫門」，接著甜喊要放水泡澡了，「你應該不會那麼早來吧？這裡有按摩椅。」

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隨後訊息時間跳到晚上10點19分，媽媽又問「有沒有讓你...失望呀？」原PO老公反問同個問題，兩人皆認為表現很滿意。原PO老公又問，「妳沒有到點餒」，媽媽則說，「對，其實有一點碰到啦，你知道我的點，我會變得很自動耶」、「我怕嚇到你，所以把碰到點縮走...不曾有那種感覺，很明顯有東西在動，好奇怪喔。」

媽媽又問「我有把你包住嗎？」還稱忘了帶跳跳糖，「完蛋了，會越來越想你，怎麼辦？」「都你啦，越來越捨不得離開你，你說，怎麼辦？」而原PO老公回應，「一試成主顧？」

底下網友咋舌回應，「這位先生還沒斷奶嗎？戀母情節」、「我以為是電視才有的劇情」、「太變態了」、「比八點檔還扯，老公應該也要拿出來鞭屍」、「太誇張了，老公有多不挑啦？媽媽有多餓啦？可憐的樓主」、「兩個都很X，特別是那個親媽，噁心死了」、「真會玩，媽媽比女兒漂亮嗎」、「309房的故事可以多說一些」。