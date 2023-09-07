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社會 社會焦點 保障人權

「小鳥要啾啾啾了！」腥夫車行內激戰重機女　狂炫腰力：猛力衝撞

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲機車行老闆外遇重機女騎士，2人更在車行內發生關係。（示意圖，非本案當事人／CFP）

記者黃資真／苗栗報導

苗栗一名已婚的機車行老闆，認識前來保養重機的女客人後，2人擦出愛火，不僅大膽在車行發生關係，彼此還會傳送私密照勾引，正宮氣炸對小三提告求償50萬元。苗栗地院判賠30萬元為適當。

護理師正宮主張，與丈夫阿義（化名）於2019年結婚，育有2名子女，阿義則是開設機車行當老闆，因而認識前來保養維護重機的女騎士小香（化名）。

小香明知阿義為有家室之人，仍發生不倫戀，2022年間，阿義傳訊表示「想看一下妳穿的居家服」，小香便傳送僅穿內褲的私密照，他爽回「噗哇開始有畫面了」，小香笑說「小鳥要啾啾啾了！」，阿義又回「突然的從後面抱住，然後小褲褲也可以不用脫就開始猛力衝撞…下次我一定要用力衝撞…別搖太大力喔！不然你又腰酸腳酸」，正宮甚至發現，2人竟大膽在車行內發生關係，氣炸對小香提告求償50萬元。

法官根據正宮提出的對話紀錄，以及患有非特定情緒障礙症、入睡與維持睡眠持續障礙等醫生診斷證明書，證明正宮確實因小香介入他人婚姻的行為受有精神上痛苦，依照雙方身分、收入，判小三要賠償30萬元，全案還可上訴。

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