「上任立刻推動花東快速道路」　侯友宜：不讓對的事一拖再拖

▲侯友宜赴花蓮跑行程。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜，下同）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜7日到花蓮分別拜會縣長徐榛蔚、立委傅崐萁和縣議長張峻等地方要角。侯友宜表示，最多鄉親跟他反映的就是，「花東需要一條快速道路，真的不能再等了！」他強調，政府施政不能只看經濟效益，更要看見人，承諾上任後一定會立刻推動花東快速道路，不會讓對的事情一拖再拖。

侯友宜表示，今天來到花蓮這片美麗的土地，受到許多鄉親好朋友的熱情歡迎，深深感受到花蓮的「好山、好水、好人情」。這裡不僅擁有得天獨厚的美景，還有豐富的人文歷史，原住民、客家、閩南、外省等四大族群，在這片土地共融共好，而這些也都是來自全台灣、世界各地旅客，對花蓮深刻的美麗印象。

然而，侯友宜指出，在美好的背後，許多在地人的無奈與期盼，需要被政府所看到。其中，最多鄉親跟反映的就是「花東需要一條快速道路，真的不能再等了！」他說，花東快速道路，不只是串起東部地區快速便捷的路網，更是在地鄉親需要緊急醫療救援時，最重要的「救命道路」。

侯友宜提及，對於花東快速道路的實現，在地鄉親已歷經多次的期待與傷害，除了許多遺憾在無形中發生，時間拖延也伴隨原物料飆漲，造成施工成本翻倍，讓鄉親們的希望越來越遙不可及。他認為，政府施政不能只看經濟效益，更要看見人，承諾上任後一定會立刻推動花東快速道路，不會讓對的事情一拖再拖。

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