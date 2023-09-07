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柯支持代孕、安樂死！薛瑞元曝衛福部立場：不是有人提就馬上要處理

▲▼柯文哲醫療政策記者會-2 「人權自主 安寧善終」陳昭姿 傅俊豪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲（左）醫療政策記者會談，邀請傅達仁先生之子傅俊豪（中）與代理孕母解禁推動者陳昭姿（右）對談「人權自主 安寧善終」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲今（7）日進行第二場政見記者會，表態支持安樂死與代理孕母。衛生福利部長薛瑞元回應，衛福部曾與各界討論安樂死，當時意見分歧、多數不贊成，「國民共識還差很遠」；至於代理孕母還需各界討論、凝聚共識，衛福部無既定立場。被問及近期是否可能會再開會討論代孕，薛瑞元則說「不一定有總統候選人提出來，我們就要馬上處理」強調各種議題有優先順序。

▲▼衛福部部長薛瑞元說明65歲以上免繳健保保費。（圖／記者趙于婷攝）

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▲衛福部部長薛瑞元。（圖／記者趙于婷攝）

柯文哲7日召開醫療政策第二場記者會，主題為「人權自主 安寧善終」，談及開放代理孕母與支持安樂死等敏感議題，而與會來賓為獨派色彩濃厚的前總統陳水扁醫療小組發言人、代理孕母解禁推動者陳昭姿，以及已逝體育主播傅達仁先生之子傅俊豪。

柯文哲說他個人贊成安樂死，因為他實際看過病人的樣子，相信世界上有生不如死的局面，沒有必要讓那些病人死得很慘；至於代理孕母，作為醫生的立場，他一聽就贊成，有些人想生小孩，但問題是沒有子宮，為什麼要剝奪別人的權利；並且表態當選後「應該會推」。

薛瑞元受訪表示，衛福部以前也曾經針對安樂死進行討論，當時意見分歧，大部分都不贊成。「因為那是積極安樂死」必須是由醫師執行，醫師團體就很反對，和醫師執業規範相抵觸，直到目前就沒有再討論，也因為該議題「距離國民共識還差得很遠」。

至於代孕，薛瑞元表示，衛福部沒有既定立場，會繼續討論看有無共識，只是還需要女權團體、醫界團體、宗教團體等共同參與。媒體詢問是否近期會召開相關公聽會或者會議討論，薛瑞元則回應，「不是候選人提出就要馬上處理，不見得是這樣」，強調各議題還是有優先順序。

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