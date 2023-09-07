65歲長者健保費全免？　鄭文燦：不能有排擠效應、世代剝奪感

▲行政院副長鄭文燦。（圖／記者莊喬迪攝）



記者陳家祥／台北報導

2024總統大選接近，近來國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲皆提出長者排富後全額補助健保費的政見；此外，也批評衛福部宣布僅針對「第六類投保對象」全額補助每月826元健保費，是指跟進半套。對此，行政院副院長鄭文燦說，一個好的福利政策要能夠周延考慮，特別要考慮到不能有排擠效應，也不能讓世代有剝奪感；同時因為補貼的政策並不會增加健保支出，也不會增加醫療品質，所以政府會通案全盤考慮。

鄭文燦說，目前的社福預算的總數已經到達9000多億，有關65歲以上的長者，目前政府針對412萬位長者已經補貼200多億，現在是採取部分負擔制，六都跟非六都有許多不同的補貼方式。

鄭文燦說，一個好的福利政策要能夠周延考慮，特別要考慮到不能有排擠效應，也不能夠讓世代之間有剝奪感；同時因為補貼的政策並不會增加健保支出，也不會增加醫療品質，所以政府會通案全盤考慮。

鄭文燦強調，不論是第六類投保對象的研究，主要是針對比較沒有能力，比較需要照顧的長者，那個部份要優先。

另外，近期行政院針對在野陣營提出的政策，都非常快速地反應，外界好奇賴副總統是否也有提供意見？鄭文燦說，行政部門累積比較豐富而且完整的行政經驗，掌握的數據也比較清晰，「不管任何一個政黨提出的意見，我們也都會參考，不過重要的是希望能夠真正地切合台灣的需要」。

鄭文燦強調，在許多的福利政策上，已經盡量把涵蓋度擴大，也盡量讓所需要受照顧的對象，能夠得到多元、充分的滿足，「我想社會福利必須要優先照顧最需要的人，這是一個基本原則」。