基進黨中正紀念堂舉辦「台灣大普渡」　喊話2024進國會推倒蔣公銅像

▲台灣基進、獨派團體於自由廣場前舉辦「台灣大普渡」儀式。（圖／台灣基進提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

台灣基進今（7日）於中正紀念堂自由廣場前舉辦「台灣大普渡」儀式，基進黨表示，只要蔣介石塑像仍矗立，轉型正義與台灣民主就是假的；只要台灣基進2024年進入國會，必然全力推倒蔣介石銅像。盼透過悼念已逝民主前輩，盼祓除中國獨裁元首及其帶來的邪凶之氣，為台灣祈福避邪。

台灣基進黨主席王興煥表示，中華民國殖民屠殺遍及全台，所有犧牲的英靈憤怒匯聚於元凶的紀念堂，舉辦普渡是為「祭台灣英靈，祓中國邪氣」，拒絕遺忘土地的傷痕與台灣人的苦難。時間是歷史記憶與轉型正義最大的敵人。中正紀念堂空間轉型與「把蔣介石塑像先行移除」可以並行，不能用前者拖延後者。

王興煥指出，只要蔣介石塑像仍矗立，轉型正義與台灣民主就是假的；「推倒蔣介石塑像」是基進戮力轉型正義的起手式，只要台灣基進2024年進入國會，必然全力推倒蔣介石銅像。

台灣基進台北市內湖南港立委候選人吳欣岱表示，北市是台灣首都，也是白色恐怖不義遺址最密集的地方，諷刺的是，其中一座至為巨大的威權紀念堂就聳立市中心，如今選在在全台最大的不義遺址舉行儀式，盼能為台灣消災解厄。呼籲台北市長蔣萬安應清除台北市一切威權象徵，全力支持文化部變更中正紀念堂「國定古蹟」資格，別再擋轉型正義了。

台灣獨立建國聯盟主席陳南天表示，台灣的轉型正義工程至今仍未完成，白色恐怖迄今找不到加害者，被害者迴避訴說當年痛苦，執政黨對此須負起責任。他認為，台灣人民也有必要站出來，不能繼續讓獨裁者、兇手屹立在台北，也應在2024年下架替獨裁政黨的總統候選人，讓無名英靈安心落地。

台灣國家聯盟副總召周福南表示，蔣介石就是台灣歷史上專制獨裁的頭號代表，而他的巨大銅像至今仍安放於此，根本是民進黨政府轉型正義工程推動不力的最具體嘲諷。呼籲雖然拆除銅像有一定難度，但行政院、文化部只要行文國防部撤除包括慈湖陵寢、大溪陵寢與中正紀念堂在內的三軍儀隊，已能讓轉型正義跨出一小步。

228受難者家屬、台灣教師聯盟理事長李慧生表示，自己的律師阿公在76年前的228當天被秘密警察蒙眼帶上車，一去不回。她呼籲蔣萬安應面對像她這樣的受難者家屬的怒吼：「屠夫後代，出來面對！」像是蔣銅像這種威權象徵，只有獨裁國家才看得到，如果蔣萬安如此喜歡這具死人就把它帶回去。她也呼籲，捷運站應改名「自由廣場站」，而各地學校、公園不應再有屠夫銅像。