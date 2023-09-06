梅山斷層活動增溫！專家示警：發生大地震機率達50%

▲氣象局前地震中心主任郭鎧紋表示，未來50年梅山斷層發生大地震機率達50%。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

嘉義地區近期地牛頻頻翻身，嘉義新港鄉昨傍晚更發生芮氏規模5.5地震。中央氣象局前地震中心主任郭鎧紋指出，近期地震和梅山斷層有關，而根據日本學者研究推測，梅山斷層地震周期約170年，雖然現在距離1906年嘉義規模7.1強震，還不到170年的周期，但未來50年，梅山斷層發生大地震機率達50%，建議民眾要提早加強做好準備。

嘉義地區近期地震活動頻繁，嘉義新港昨更發生芮氏規模5.5的淺層地震。中正大學地球與環境科學系教授温怡瑛今表示，這起地震的震源機制與地震活動可能和梅山斷層系統有關，更點出近期嘉義地區地震活動出現「間隔時間變短、地震規模越來越大」趨勢，不排除還有發生更大地震可能。

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郭鎧紋則指出，1906年嘉義梅山斷層發生規模7.1強震時，當時釋放相當於23顆廣島原子彈能量，而1999年嘉義1022地震規模6.4，僅釋放2顆原子彈能量，昨天5.5地震，相當0.1顆原子彈能量，雖然地震活動有助於釋放累積能量，但釋放的能量還是有限。

郭鎧紋進一步表示，最近嘉義地震活動和梅山斷層有關，但對於梅山斷層的活動周期，上一次是1906年，更早則是日本學者羽津德治在「台灣災害地震」研究上就提到，在1736年時，在嘉義台南到彰化曾發生大地震，造成372死、129傷，若這起地震是梅山斷層引起，則梅山斷層活動周期約170年。

郭鎧紋指出，從1906年到現在雖然還不到170年，但未來50年梅山斷層發生大地震機率達50%，雖然大地震無法預測，不知道會提早或延後，建議民眾要提早加強做好準備。