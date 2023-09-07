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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不滿被影射「座車接送換官位」　新竹市府發言人施淑婷提告

▲▼不滿被影射「座車接送換官位」　施淑婷告了。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲施淑婷上午前往地檢署提告。 （記者陳凱力翻攝）
記者陳凱力／新竹報導

日前新竹市長高虹安遭爆除了一兩公務車外還有四輛專車接送，其中還有保時捷，新竹市立法委員參選人同時也是法律教授的林志潔，在臉書抨擊市府的回應是宣導錯誤法律資訊，實在糟糕。市府發言人兼民政處長施淑婷，不滿遭影射提供座車換職位，到地檢署按鈴申告。

針對施淑婷提告，《ETtoday新聞雲》尚未取得林志潔的回應。

施淑婷發新聞稿表示，民進黨立法委員參選人林志潔9月6日於個人社群粉專發文，指稱高市長接受提供座車和接送服務的來源之一為市府發言人，而此發言人甫升任民政處長，如座車和駕駛接送服務的提供與其升職之間，具有對價關係，則市長為收賄，發言人為行賄，皆為貪污治罪條例的犯罪，請勿等閒視之。

施淑婷澄清，自己並無提供座車以及接送高市長的服務，更絕無換取職務之對價關係。反批林志潔在未經嚴謹查證，恣意指控公務員有涉及犯罪，並在網路上傳播散佈未經查證之言論，貶損人格。

施淑婷於今日上午前往地檢署提告。她說，林志潔身為法學教授更欲參選公職，卻有愧自身專業，未做到最基本的舉證，施淑婷要求林志潔必須舉證施淑婷車子有提供市長，並作為接送服務的座車，並換取職務之對價關係，否則林志潔在網路及媒體上傳播散佈並貶損人格的貪汙指控，將會成為法界與教育界最壞的教材與範本。

▲▼林志潔發文談高虹安座車接送。（圖／翻攝林志潔臉書）

▲▼林志潔在臉書分享自己對高虹安專車接送的看法。（圖／翻攝林志潔臉書）

▲▼林志潔發文談高虹安座車接送。（圖／翻攝林志潔臉書）

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