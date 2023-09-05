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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

跟高虹安一起工作感覺如何？　吳皇昇秀出訪日本岡山照這樣說

▲新竹市政府行政處長吳皇昇在臉書發文回應友人詢問跟高虹安一起工作的感覺。（圖／吳皇昇臉書）

▲新竹市政府行政處長吳皇昇回應友人詢問跟市長高虹安一起工作的感覺。（圖／吳皇昇臉書）

記者陳弘修／台北報導

跟新竹市長高虹安一起工作的感覺如何？新竹市行政處長吳皇昇5日表示，最近有許多好朋友常問他在新竹市工作還好嗎？或許，這也是最近政治紛紛擾擾中，大家也很關心的問題，特別是想問高虹安跟團隊的相處。對吧。吳皇昇以一張陪同高虹安前往日本出席岡山市政府安排的姊妹市20週年紀念儀式活動過程照為例指出，在車程中，他隨手自拍高虹安認真看市府文件的一幕，因為緣份跟高虹安認識，後來也有幸在新竹市府工作，是很辛苦也很累，但很值得。

吳皇昇在2018年曾擔任台中市長候選人盧秀燕競選總部發言人，盧秀燕當選台中市長後，於同年12月25日擔任台中市政府新聞局長。2019年9月11日，以其本職學能轉任臺中市政府研究發展考核委員會主任委員，負責政策規劃、績效管理及考核執行，後因家庭及生涯規劃請辭職務，2023年3月接受新竹市長高虹安邀請，擔任新竹市政府行政處長一職。

對於近來友人問他工作的狀況如何？吳皇昇5日也透過臉書發文回應，他表示，高虹安市長無時無刻忙於市政工作，如果仔細觀察，高虹安隨行秘書總是攜帶各式厚重背包，那裡面一堆文件，就是等著隨時提供市長查閱，然後局處長都可能馬上被詢問相關政策細節，特別是攸關市民權益的問題，一定會被問到飽、問到大家五體投地。

回顧一起合作將近一年的時間，吳皇昇也指出，面對如此認真又嚴謹的高虹安，局處長真的完全不能馬虎，團隊必須要非常積極、非常瞭解自己的業務工作才有辦法勝任，雖然很有壓力，但這一點，其實本來就是市府團隊該的責任，對新竹市整體發展來說，他認為是很好的事情。
「就我觀察，市府團隊的成員也因此變得十分嚴謹，更須相當進入狀況，「嚴謹務實、對事不馬虎、不好大喜功、逐步解決民眾問題」，這就是市長領導及管理市府團隊，逐步展現出來的風格文化。若問我市長貼不貼心？我只能說，市長非常貼心！但她都默默的在做，讓許多幕僚很汗顏。」

吳皇昇在臉書中也舉例來表示，新竹市政府行政處有服務中心的志工輪值市府大廳，服務來洽公的民眾，這些志工姐姐都很認份，其實新竹州廳日式建築的大廳，完全沒有空調，夏季非常炎熱，說來慚愧，幾年來鮮少官員、更別說有市長，真的特別關心這些志工姐姐的值班環境和生活。

 「記得有次我找到時間過去謝謝這些志工姐姐們，想說非常熱，要趕緊請同仁備一些電扇過去，結果到了現場，已經發現有電扇、有水冷扇放在那，進一步追問現場志工姐姐才發現，原來虹安市長比誰都還要早知道這些志工們的值班環境，早早就安排這些貼心風扇了。」

吳皇昇說，有一位志工姐姐曾跟他說，「她很訝異，市長是她見過最親切的長官，說她已經在市府值班多年，印象所及每一位經過市府大廳的長官很少親自關心和慰問，而市長是唯一親自過去和她們聊天、關心她們生活、關心值班環境，真的讓她非常感動」，有此也可知高虹安展現不為人知的一面。

吳皇昇強調，他知道高虹安從選戰激烈中熬過來，總算有機會為新竹市民付出及貢獻，但看到很多有意無意的謠言攻擊她，雖明白市政優先，但有時真覺得實在太過份了，他曾數次詢問高虹安要不要反擊，但高虹安總是說：「不用了吧，我們好好把事情做好，要相信民眾，時間也會證明，沒關係。」這就是他認識的高虹安，因為緣份跟高虹安認識，後來也有幸在新竹市府工作，很辛苦也很累，但很值得。

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