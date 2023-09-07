最後一天上班！蔡麗清發文感謝新竹市府團隊　獨缺高虹安

▲蔡麗清(左)在臉書發文，表示自己有美麗的心情。 （新竹市府提供）



記者陳凱力／新竹報導



新竹市府本週一、4日以新聞稿方式發佈重大人事令，被請辭的文化局長錢康隨後也在臉書寫下「全身而退安全下莊」，隔了一天在發文清空宿舍「清清楚楚、乾乾淨淨」，昨天更是對高虹安的幕僚提出有關名車接送的5點建議。同樣被請辭的副市長蔡麗清，今天一早也在臉書發文寫下「雲淡風清，無愧我心」8個字，感謝在新竹市府的261天，結交了許多一生的好友。

人在日本考察的高虹安再次多日佔據新聞版面，先是副市長、文化局長請辭，後有5台作車引起討論。「2023年四月，新竹市兒童藝術節，黑色保時捷就出現過了。」錢康明間接證實高虹安搭乘保時捷一事，他說，我們一群人在路旁準備迎接市長時，忽然一輛黑色保時捷駛入，跳下一位身形嬌小的秘書後，它就開走了。然後在目視可見的不遠處，市長竟改從哪裡下車，於是一群人跑去迎接市長，反而引起現場更大騷動。

「不是法律問題、不是車子品牌問題」錢康明說，當你們讓市長改在遠處下車，想必你們也是考量到觀感問題，這個判斷是完全正確的。但是必須說~方法拙劣。

錢康明也提供幕僚幾點建議：

1.原地點下車後，市長先向司機（朋友）道謝後，再步行入場。

2.市長在很遠的地方先下車，再步行至會場，沿路還可以跟家長和孩子們問好。

3.乘坐55688到會場

4.文化局有一輛17年的公務車，假日都可以借用。

5.（相信你們的答案一定比我更好）」

不只錢康明，蔡麗清也在臉書寫下這261天的心情，只不過，她感謝市府及議會同仁，卻獨漏市長高虹安。全文如下：

美麗的心情

「雲淡風清，無愧我心」

短短的261天

讓我有不同的歷練與成長

謝謝市府我最親愛的所有同仁，這段期間，您們讓我學習很多，讓我知道我還有更多的事情可以做，祝福最最最一流的市府團隊同仁一切順心，也要繼續為廣大的新竹市民服務，打造一座偉大的城市，替新竹市創造精彩未來。

也感謝新竹市議會議長、副議長與所有議座的鼓勵、愛護、指導，更結交了很多一生的好朋友，受益良多。

更感謝我親愛的新竹市民朋友們，與您們共同經歷過的一切，都是我最美麗的心情。